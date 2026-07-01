На ринок виходить найпотужніший Sandero в історії з витратою 4,2 л на 100 км (фото)
Sandero вперше отримав гібридну модифікацію. Вона не лише економічна, а й найпотужніша за всю історію моделі.
Гібрид Sandero виходить на ринок ЄС, де модель, як відомо, продається під брендом Dacia. Про це повідомляє сайт L'Argus.
Нова Dacia Sandero Hybrid отримала 155-сильну установку з 1,8-літровим бензиновим двигуном та електромотором, яку раніше вже запропонували для кросоверів Duster та Bigster. Ще ніколи бюджетна модель не була настільки потужною. Середня витрата пального становить 4,2 л на 100 км, а викиди СО2 — 96 г/км.Важливо
Ціна Dacia Sandero 1,8 Hybrid стартує з 19 900 євро за стандартний хетчбек та 21 400 євро — за позашляховий варіант Stepway. Це один із найдешевших гібридів на європейському ринку.
Гібрид багатше оснащений за бензинові моделі. Початкова комплектація Dacia Sandero Hybrid Expression включає кондиціонер, круїз-контроль, парктронік, камеру, 10-дюймовий тачскрін, системи розпізнавання дорожніх знаків та контролю втоми водія. Найдорожчий варіант Extreme (від 22 400 євро) додає клімат-контроль, цифровий щиток приладів та контроль "сліпих" зон.
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