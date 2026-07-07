Стал ярче и дешевле: новый Renault Megane 2026 выходит на рынок (фото)

Новый Renault Megane поступает в продажу в Европе. Электромобиль изменился внешне и получил больший запас хода, при этом его цена снизилась.

На электромобиль Renault Megane 2026 уже начали принимать заказы во Франции и ряде других стран ЕС. Об этом сообщает сайт L'Argus.

Запас хода Renault Megane увеличился до 501 км Фото: Renault

Как известно, нынешнее поколение Renault Megane предлагается исключительно в электрическом варианте. Обновленная модель сохранила 220-сильный двигатель и разгоняется до сотни за 7,6 с, однако получила более ёмкую LFP-батарею на 67 кВт∙ч. Запас хода увеличился до 501 км, а мощность быстрой зарядки выросла до 165 кВт, поэтому зарядиться на 80% теперь можно за 24 минуты. Также появился режим повербанка.

В салоне улучшили отделку Фото: Renault

Отличить новый Renault Megane можно по более выразительной передней части, выполненной в духе модели Scenic и старшей модели Rafale. Салон практически не изменился — там улучшили отделку и усовершенствовали мультимедийную систему. Объем багажника составляет 440 л.

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В то же время цена на Renault Megane 2026 снижена на 2000 евро — до 37 500 евро в базовой комплектации Techno. Начальная комплектация включает 19-дюймовые диски, тепловой насос, бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, датчики дождя и света, парктроник, камеру заднего вида и набор систем безопасности.

Объем багажника составляет 440 л Фото: Renault

Электромобиль Renault Megane Esprit Alpine (от 40 500 евро) отличается более выразительным дизайном, а также оснащён 20-дюймовыми дисками, камеры кругового обзора, акустическу Harman Kardon с 9 динамиками, систему полуавтономного вождения, а также электропривод, подогрев и массаж сидений.

Кстати, недавно в ЕС начали продавать самую мощную версию Sandero с расходом 4,2 л на 100 км.

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