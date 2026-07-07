Став яскравішим і дешевшим: новий Renault Megane 2026 виходить на ринок (фото)

Новий Renault Megane надходить у продаж в Європі. Електрокар змінився зовні та має більший запас ходу, проте при цьому подешевшав.

На електромобіль Renault Megane 2026 вже почали приймати замовлення у Франції та низці інших країн ЄС. Про це повідомляє сайт L'Argus.

Запас ходу Renault Megane зріс до 501 км Фото: Renault

Як відомо, нинішнє покоління Renault Megane пропонується виключно в електричному виконанні. Оновлена модель зберегла 220-сильний мотор і стартує до сотні за 7,6 с, проте отримала більшу LFP-батарею на 67 кВт∙год. Запас ходу зріс до 501 км, а потужність швидкої зарядки зросла до 165 кВт, тому зарядитися на 80% тепер можна за 24 хвилини. Також з'явився режим повербанка.

У салоні покращили оздоблення Фото: Renault

Відрізнити новий Renault Megane можна за виразнішою передньою частиною у дусі побратима Scenic та старшого брата Rafale. Салон фактично не змінився — там покращили оздоблення та вдосконалили мультимедійну систему. Об'єм багажника становить 440 л.

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Разом із тим, ціна Renault Megane 2026 знижена на 2000 євро — до 37 500 євро у базовому виконанні Techno. Початкова комплектація включає 19-дюймові диски, тепловий насос, безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, адаптивний круїз-контроль датчики дощу та світла, парктронік, камеру заднього виду і набір систем безпеки.

Об'єм багажника становить 440 л Фото: Renault

Електромобіль Renault Megane Esprit Alpine (від 40 500 євро) має виразніший дизайн, а також отримав 20-дюймові диски, камери кругового огляду, акустику Harman Kardon із 9 динаміками, систему напівавтономного руху, а також електропривід, підігрів і масаж сидінь.

До речі, нещодавно в ЄС почали продавати найпотужніший Sandero із витратою 4,2 л на 100 км.

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