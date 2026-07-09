Японский "Дастер": представлен недорогой кроссовер Nissan за $11 000 (фото)
Представлен новый кроссовер Nissan Tekton. Компактная модель имеет вместительный багажник и доступна в версиях мощностью до 163 к. с.
Новый Nissan Tekton дебютировал в Индии, ведь именно там будет производиться эта модель. Её цена составляет от 1 049 000 рупий ($11 000). Подробности о новинке опубликованы на официальном сайте японского автопроизводителя.
4,35-метровый Nissan Tekton — преемник кроссовера Terrano (название Terrano вернется к рамной модели). Как и его предшественник, он создан на базе Dacia/Renault Duster.
Сходство с Duster заметно невооруженным глазом в профиль, ведь кроссовер Nissan Tekton имеет такой же угловатый дизайн со скрытыми ручками задних дверей и расширенными крыльями. В то же время передняя часть выполнена в духе нового Nissan Patrol — с широкой решеткой, агрессивным бампером и удлиненными фарами. Фонари соединены светодиодной полосой.
Знакомый лаконичный стиль преобладает и в салоне Nissan Tekton, а главное отличие от Duster — в отделке. Кроссовер получил цифровую приборную панель и 10,1-дюймовый тачскрин. Объем багажника составляет 518–1789 л.Важно
Базовая комплектация Nissan Tekton включает кондиционер, 6 подушек безопасности, а также системы автоматического торможения и удержания в полосе движения. Более дорогие версии получили панорамную крышу, вентиляцию сидений, двухзонный климат-контроль, адаптивный круиз-контроль, парктроник, камеры кругового обзора и электропривод двери багажника.
Кроссовер Nissan Tekton дебютировал с бензиновыми турбодвигателями объемом 1,0 л (100 к. с.) и 1,3 л (163 к. с.). Средний расход топлива составляет, соответственно, 5,1 и 5,4 л на 100 км. На выбор доступны 6-ступенчатые механическая или роботизированная коробка передач.
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