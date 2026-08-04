На украинский рынок вышел новый Nissan X-Trail 2026: как он изменился (фото)

Новый Nissan X-Trail 2026 появился в Украине. Семейный кроссовер доступен исключительно в гибридных модификациях.

Кроссовер Nissan X-Trail прошел финальное обновление перед дебютом нового поколения. Подробности об этом были опубликованы на официальном сайте Nissan в Украине.

Отличить новый Nissan X-Trail 2026 модельного года можно, прежде всего, по более широкой решетке радиатора и слегка измененным бамперам. Кроме того, обновили фары и предложили новые колесные диски — 19-дюймовые уже в базовой версии.

Кроссовер предлагается исключительно в гибридных версиях e-Power Фото: Nissan

В салоне Nissan X-Trail 2026 улучшена отделка. Как и раньше, семейный кроссовер предлагается в вариантах на 5 и 7 мест.

Отныне Nissan X-Trail в Украине предлагается только в гибридных версиях e-Power — переднеприводной 204-сильной и полноприводной 213-сильно . Средний расход топлива составляет 6–6,5 л на 100 км.

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Цена на Nissan X-Trail начинается с 1 704 560 гривен. Базовая комплектация Accenta включает бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеру, парктроник, датчики дождя и освещенности, а также набор систем безопасности.

В салоне улучшили отделку Фото: Nissan

Топовая комплектация Tekna+ (от 2 208 560 гривен) включает матричные фары, отделку эко-кожей, панорамную крышу, проекцию на лобовое стекло, трёхзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, акустику Bose, электроприводы сидений и дверей багажника, подогрев рулевого колеса, передних и задних сидений.

Кстати, недавно в Украине был замечен новейший спорткар Nissan в ретро-стиле.

Также Фокус сообщал, что на украинский рынок вышел новый Peugeot 408.