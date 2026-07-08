Стильный и недорогой: в Украине появился новый Peugeot 408 (фото)

Новый Peugeot 408 появился на украинском рынке. Этот кросс-фастбэк отличается ярким дизайном и богатой комплектацией.

Peugeot 408 прошел плановое обновление и уже появился в Украине. Подробности об автомобиле были опубликованы на сайте представительства французского бренда.

Новый Peugeot 408 сохранил стильный силуэт и узнаваем по обновленной передней части с измененной решеткой радиатора, фарами и бамперами. Кроме того, автомобиль получил оригинальные 18-дюймовые диски, а задние фонари теперь соединены светодиодной полосой с надписью Peugeot.

Новый Peugeot 408 можно узнать по измененной передней части Фото: Peugeot

Салон Peugeot 408 выполнен в стиле i-Cockpit — с компактным рулем и расположенной высоко цифровой приборной панелью. В салоне была улучшена внутренняя отделка.

Как и раньше, Peugeot 408 в Украине предлагается с 1,6-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 215 сил и 8-ступенчатой автоматической коробкой передач. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 7,9 с и развивать скорость 220 км/ч, а средний расход топлива составляет 7 л на 100 км.

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Цена Peugeot 408 в Украине начинается с 1 374 700 гривен за версию Allure. В его оснащение входят бесключевой доступ, двухзонный климат-контроль, камеры кругового обзора, датчики дождя и света, подогрев сидений и рулевого колеса, адаптивный круиз-контроль и набор систем безопасности.

В салоне улучшена отделка Фото: Peugeot

Новый Peugeot 408 GT (от 1 586 000 гривен) отличается более выразительным внешним видом, а его салон отделан экокожей и алькантарой. Комплектацию дополнили матричные фары, массаж сидений, навигация, усовершенствованная мультимедиа-система с программируемыми кнопками, электроприводы сидений и дверей багажника.

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