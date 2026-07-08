Стильний і недорогий: в Україні з'явився новий Peugeot 408 (фото)

Новий Peugeot 408 вийшов на український ринок. Крос-фастбек вирізняється яскравим дизайном і багато оснащений.

Peugeot 408 пройшов планове оновлення і вже з'явився в Україні. Подробиці авто розкрили на сайті представництва французького бренду.

Новий Peugeot 408 зберіг стильний силует і пізнається за зміненою передньою частиною з інакшими решіткою радіатора, фарами та бамперами. Крім того, авто отримало оригінальні 18-дюймові диски, а ліхтарі тепер з'єднані діодною смугою із написом Peugeot.

Новий Peugeot 408 пізнається за зміненою передньою частиною Фото: Peugeot

Салон Peugeot 408 витриманий у стилістиці i-Cockpit — із компактним кермом та розташованою високо цифровою панеллю приладів. Усередині покращили внутрішнє оздоблення.

Як і раніше, Peugeot 408 в Україні пропонується з 1,6-літровим бензиновим турбомотором на 215 сил та 8-ступінчастим автоматом. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 7,9 с і розвинути 220 км/год, а середня витрата пального складає 7 л на 100 км.

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Ціна Peugeot 408 в Україні стартує з 1 374 700 гривень за варіант Allure. Його оснащення включає безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камери кругового огляду, датчики дощу і світла, підігрів сидінь та керма, адаптивний круїз-контроль і набір систем безпеки.

У салоні покращене оздоблення Фото: Peugeot

Новий Peugeot 408 GT (від 1 586 000 гривень) має виразнішу зовнішність, а його салон оздоблений екошкірою та алькантарою. Комплектацію поповнили матричні фари, масаж крісел, навігацію, покращену мультимедіа з програмованими кнопками, електроприводи сидінь і дверей багажника.

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