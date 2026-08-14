Freelander повернувся: представлено найпотужніший позашляховик від Land Rover (фото)

Land Rover повертає Freelander на ринок. Відроджена модель змінила формат і стала великим сімейним позашляховиком потужністю понад 800 сил.

Позашляховик офіційно презентували в Китаї, вже стартує його продаж, а от експорт почнеться пізніше. Ціна Freelander 8 становить від 339 900 до 449 900 юанів ($50 400 — 66 700). Про це повідомляє сайт CarNewsChina.

Довжина Freelander 8 перевищує 5 метрів Фото: Land Rover

Саме в Китаї вироблятимуть нові Freelander, причому тепер це буде цілий окремий бренд позашляховиків. Їх спільно розробляють Jaguar Land Rover та Chery і окремі моделі з'являться в Європі.

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Дизайн Freelander 8

Первісток у сімействі Freelander 8 — великий сімейний позашляховик із високим капотом та вираженим пластиковим обвісом. У дизайні фар та задніх стійок даху прослідковуються риси найпершого Land Rover Freelander 1997 року.

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На всю ширину передньої панелі розтягнули дисплей Фото: autohome.com.cn

Габарити Freelander 8 2026:

довжина — 5118 мм;

ширина — 2050 мм;

висота — 1898 мм;

колісна база — 3040 мм.

Салон і оснащення Freelander 8

Новий Freelander 8 дебютував у шестимісному виконанні, причому крісла перших двох рядів мають електропривід, підігрів, вентиляцію і масаж. Можна замовити і монітор для задніх пасажирів.

Крісла перших двох рядів мають електропривід, вентиляцію і масаж Фото: autohome.com.cn

На всю ширину передньої панелі розтягнули екран, також є центральний 15,6-дюймовий тачскрін. Дорожчі версії отримали акустику Harman Kardon з 23 динаміками, оздоблення шкірою Nappa, холодильник та систему напівавтономного руху.

Новий Freelander, характеристики

Freelander 8 потужніший за будь-який Land Rover, адже отримав плагін-гібридну установку Chery з 1,5-літровою бензиновою турбочетвіркою та парою електромоторів на 818 к. с. і 813 Н∙м. Розгін до 100 км/год замає 5 с, а батарея на 60,3 кВт∙год дає змогу проїхати 310 км на електротязі.

Freelander 8 дебютував у шестимісному виконанні Фото: Land Rover

Повний привід Freelander 8 має електронні блокування трьох диференціалів, також є набір режимів для різних типів бездоріжжя. Позашляховик отримав пневмопідвіску зі змінним кліренсом та керовані задні колеса, які дозволяють рухатися боком. Гальмівний шлях зі 100 км/год становить 35,7 м.

До речі, на ринок повертають і бренд позашляховиків Galloper 90-х років.

Також Фокус писав, що класичний Land Rover Defender відродили як електрокар.