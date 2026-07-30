Класичний Land Rover Defender перетворили на електрокар і повернули у виробництво (фото)

Land Rover Defender першого покоління отримав нове життя. Культовий позашляховик повернули на ринок як електрокар.

Електромобіль Land Rover Defender — творіння невеликої компанії The Landrovers із Нідерландів. Про проєкт, який назвали Panterra, розповіли на сайті Top Gear.

Запас ходу електрокара становить 600 км Фото: Top Gear

The Landrovers спеціалізується на реставрації та тюнінгу старих Defender. Зазвичай їх комплектують потужними V8 від Chevrolet Corvette, проте для Panterra розробили повнопривідну електричну установку.

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Чотири електромотори The Landrovers Panterra сумарно розвивають 600 к. с. Хоча маса Land Rover Defender зросла до 2900 кг, він доволі швидкий — 5,5 с до 100 км/год. Величезна батарея ємністю 200 кВт∙год забезпечує запас ходу до 600 км.

На передній панелі встановили сенсорний дисплей Фото: Top Gear

Відрізнити новий Land Rover Defender Panterra можна за інакшою решіткою радіатора, світлодіодними фарами та сучасними колісними дисками. Салон позашляховика оздоблюють дорогою шкірою і деревом, а на центральній панелі встановлюють сенсорний дисплей мультимедійної системи.

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В оздобленні використали шкіру та дерево Фото: Top Gear

Щорічно планують випускати по два десятки The Landrovers Panterra. Ціна Land Rover Defender з електромотором становить 495 тисяч євро.

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