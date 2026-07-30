Классический Land Rover Defender превратили в электрокар и вернули в производство (фото)

Land Rover Defender первого поколения обрёл новую жизнь. Культовый внедорожник вернулся на рынок в виде электромобиля.

Электромобиль Land Rover Defender — творение небольшой компании The Landrovers из Нидерландов. О проекте, получившем название Panterra, рассказали на сайте Top Gear.

Запас хода электромобиля составляет 600 км Фото: Top Gear

Компания The Landrovers специализируется на реставрации и тюнинге старых Defender. Обычно их оснащают мощными двигателями V8 от Chevrolet Corvette, однако для Panterra разработали полноприводную электрическую установку.

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Четыре электродвигателя Land Rover Panterra в сумме развивают 600 л. с. Хотя масса Land Rover Defender увеличилась до 2900 кг, он довольно быстр — разгон до 100 км/ч занимает 5,5 с. Огромная батарея ёмкостью 200 кВт∙ч обеспечивает запас хода до 600 км.

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На передней панели установлен сенсорный дисплей Фото: Top Gear

Отличить новый Land Rover Defender Panterra можно по измененной решетке радиатора, светодиодным фарам и современным колесным дискам. Салон внедорожника отделан дорогой кожей и деревом, а на центральной панели установлен сенсорный дисплей мультимедийной системы.

В отделке использованы кожа и дерево Фото: Top Gear

Ежегодно планируется выпускать по два десятка автомобилей Land Rover Panterra. Цена Land Rover Defender с электродвигателем составляет 495 тысяч евро.

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