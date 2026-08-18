Great Wall випустив преміальний сімейний кросовер на 600 сил за ціною Toyota RAV4 (фото)
Концерн Great Wall презентував новий кросовер Wey V8X. Преміальна сімейна модель доступна у плагін-гібридних варіантах потужністю до 694 к. с.
Новий Wey V8X надходить у продаж в Китаї за ціною від 239 800 до 315 800 юанів ($35 500 — 46 800) — на рівні Toyota RAV4. Невдовзі почнеться експорт моделі, адже преміальний бренд Great Wall постачає авто і в інші країни. Про новинку розповіли на сайті Autohome.
Преміальний сімейний кросовер є молодшим братом Wey V9X. Дві моделі дуже схожі зовні: у них гранчастий дизайн, а вузькі фари та ліхтарі з'єднані діодними смугами.
Розміри Wey V8X 2026:
- довжина — 5040 мм;
- ширина — 2025 мм;
- висота — 1808 мм;
- колісна база — 2968 мм.
Крім того, запропонований подовжений до 5125 мм варіант із колісною базою 3050 мм.Важливо
У салоні на передній панелі встановлені цифровий щиток приладів і два великих екрани (їх діагональ може бути 15,6 або 17,3 дюйма), також є проєкція на лобове скло. Передні крісла розділені високою дворівневою консоллю.
Стандартний кросовер Wey V8X є п'ятимісним, а подовжений варіант — семимісний. У першому випадку об'єм багажника становить 821-2010 л, у другому — 864-2225 л (зі складеним третім рядом).
Базова комплектація Wey V8X включає тризонний клімат-контроль, холодильник, систему напівавтономного руху, електропривід передніх крісел і дверей багажника, підігрів, вентиляція і масаж крісел перших двох рядів. Дорожчі версії додають оздоблення шкірою Nappa та монітор для задніх пасажирів.
Новий Wey V8X є повнопривідним плагін-гібридом. 1,5-літрові версії розвивають 598 і 612 сил, а 2,0-літрові — 680 і 694 к. с. Для кросовера доступні батареї ємністю 44, 55,4 та 66,6 кВт∙год: запас ходу на електротязі становить від 258 до 402 км. У дорожчих варіантах є пневмопідвіска і керовані задні колеса.
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