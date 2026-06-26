Розкіш на колесах: у Китаї представлено новий флагман Haval GWM H10 (фото, відео)

Рамний позашляховик Haval H10 китайського автоконцерну Great Wall Motor (GWM) ще лише готується до виходу на ринок, але компанія вже оприлюднила всі характеристики та переваги нового флагмана.

Вже зараз Haval H10 виглядає як претендент на лідерство в сегменті, оскільки його технічні характеристики перевершили Haval H9, повідомляє Car News China. H10 оснащений гібридною силовою установкою з можливістю підзарядки від мережі та може бути п'яти- або шестимісним, причому останній варіант робить його трирядним позашляховиком.

Haval GWM H10 — перша модель бренду, створена на основі модульної архітектури GWM One. Це означає, що H10 — це автомобіль із несучим кузовом, без рамної конструкції, яка використовується в Haval H9.

Фото: Haval

При цьому GWM H10 позиціонується як позашляховик і має відповідний вигляд завдяки своєму кутовому дизайну, прямим лініям та масивним колісним аркам. Останні не мають сірого пластикового оздоблення, оскільки ця модель покликана представляти преміальний сегмент

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Флагман отримав великі масивні фари спереду, датчик LiDAR на даху, затемнені стійки та відкидні задні двері з повнорозмірним запасним колесом.

Фото: Haval

Фото: Haval

Фото: Haval

Серед інших особливостей — традиційні дверні ручки, багажник на даху, великі бічні дзеркала, рельєфні крила, а також лінія кузова, що піднімається до задніх стійок.

Фото: Haval Фото: Haval Фото: Haval Фото: Haval

Якщо H10 виглядає великим, то це тому, що так воно й є. З довжиною 5138 мм, шириною 2050 мм, висотою 1970 мм і колісною базою 3000 мм він більший, ніж нинішній Toyota Land Cruiser 300. Ці цифри стосуються п’ятимісної версії, а шестимісна має більшу загальну довжину — 5299 мм.

Салон автомобіля вирізняється мінімалізмом і виконаний у стилі стриманої розкоші. Елемент, який одразу привертає увагу, — великий центральний сенсорний екран. Він слугує точкою доступу майже до всіх функцій автомобіля.

Фото: Haval Фото: Haval Фото: Haval Фото: Haval

Це не означає, що тут немає фізичних елементів керування, оскільки на центральній консолі розташовано кілька перемикачів для основних налаштувань клімат-контролю та режимів руху.

Перед водієм розташоване кругле кермо та цифрова приладова панель, розміщена глибоко в ніші. Важіль перемикання передач розміщений на рульовій колонці. Як результат, у центральному тунелі достатньо місця для блоку фізичних кнопок, бездротової зарядної панелі для телефону, пари підстаканників та вбудованого холодильника. Для задніх пасажирів передбачено екран на стелі.

Haval GWM H10 оснащений гібридним силовим агрегатом Hi4 з можливістю підключення. У стандартній комплектації він постачається з 1,5-літровим двигуном внутрішнього згоряння потужністю 123 кВт (165 к.с.) та чотириступінчастою коробкою передач DHT.

Інформація про електродвигуни GWM H10 відсутня. Однак буде доступна більш потужна версія цього позашляховика з 2-літровим двигуном потужністю 175 кВт (235 к.с.).

Новий позашляховик оснащений акумулятором ємністю 42,8 кВт⋅год, що забезпечує запас ходу на електротязі від 176 до 180 км.

Зазначимо, що на даний момент точні роздрібні ціни на автомобіль не оголошені. Передбачається, що вартість безпосередньо залежатиме від обраного ринку та поточних митних зборів.

Раніше ми писали, що в жовтні минулого року компанія Haval представила новий сімейний кросовер за 13 800 доларів із багатим оснащенням.

Також повідомлялося, що відомо про клон Mercedes G-Class Brabus від Great Wall.