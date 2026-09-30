Новий клас: BMW представила седан 3 Series

BMW 3-ї серії 2027 року з внутрішнім індексом G50 відкриває восьме покоління цієї моделі та стає першим автомобілем, виконаним у стилістиці BMW Neue Klasse.

Баварський автоконцерн BMW офіційно представив нове покоління бензинових версій 3-ї серії, повідомляє Car and Driver.

Екстер'єр

Як зазначають оглядачі, настільки істотних змін у дизайні "трійки" не було з часу виходу покоління E90 у 2006 році. Автомобіль став вищим і ширшим, його довжина тепер — 4765 мм, а колісна база — 2860 мм.

Фото: BMW

Фото: BMW

Фото: BMW

Фото: BMW

Модель позбулася традиційних вузьких "ніздрів" решітки радіатора. Натомість 3-я серія отримала дизайн у стилі Neue Klasse — такий самий, як у електричного кросовера iX3, де елементи решітки та фари об’єднані в єдиний блок.

Фото: BMW

Водночас збережено естетику передньої частини кузова з її характерним "акулячим носом", що нагадує BMW 6-ї серії 1970–80-х років, а пропорції нагадують модель 2002 року.

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Інтер'єр

У салоні найновіші технології гармонійно поєднуються зі звичними елементами дизайну.

Серед найпомітніших вдосконалень — поява фірмового цифрового дисплея Panoramic Vision, який проектує важливу для водія інформацію на вузьку смугу, що простягається вздовж усієї передньої панелі біля основи лобового скла — від однієї стійки кузова до іншої.

Фото: BMW

Фото: BMW

У центрі панелі розташований 17,9-дюймовий сенсорний екран, спрямований у бік водія. Це — характерна риса моделей 3-ї серії, що нагадує про часи, коли тут розміщувалися фізичні кнопки клімат-контролю, аналоговий годинник і прикурювач.

Бензинова "трійка" побудована на суттєво модернізованій платформі CLAR II, яка також лежить в основі моделей X3, M5 та інших.

Як стверджує виробник, шасі зазнало чимало вдосконалень порівняно з попереднім поколінням. Автомобіль має більш чутливе рульове управління та збільшену колію (як спереду, так і ззаду).

Фото: BMW

Фото: BMW

Силова установка

У Європі базовою моделлю стане BMW 318 із 2,0-літровим двигуном потужністю 156 к.с., а флагманом — повнопривідна M350 з 3,0-літровим "шестициліндровим" двигуном потужністю 426 л.с. і 560 Нм.

Фото: BMW

З урахуванням електродвигуна сумарна потужність сягає 443 к.с.

3,0-літровий турбований двигун є найновішою версією двигуна з сімейства BMW B58 (рядний "шестициліндровий").

Збільшена потужність силової установки забезпечує помітне поліпшення динаміки розгону: від нуля до 100 км автомобіль розганяється всього за 3,6 секунди. Витрата палива у BMW M350 xDrive (змішаний цикл WLTP) — 8,2 л/100 км.

Що стосується електричної версії BMW i3 50 xDrive, то запас ходу на електротязі (WLTP) становить 729–912 км.

Виробництво нової 3-ї серії вже розпочалося в німецькому Дінгольфінгу, а також седан збиратимуть у Мексиці.

Початок продажів та ціни

Продаж розпочнеться у першому кварталі 2027 року.

Базова версія з чотирициліндровим двигуном коштуватиме від $51 250, а за систему повного приводу (AWD) доведеться доплатити $2000.

Водночас ціна на високопродуктивну модифікацію M350 xDrive з шестициліндровим двигуном становитиме від $67 250.

Нагадаємо, що українець поєднав BMW 5 Series та ГАЗ-24 "Волга".

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