Розкіш та ексклюзив: як виглядає одна з найсучасніших і найдорожчих моделей BMW вартістю 500 тисяч євро
Усі 70 екземплярів BMW Speedtop вартістю не менше ніж 500 000 євро кожен уже продано.
Найдорожча та найрозкішніша лімітована модель BMW була представлена ще у 2025 році на конкурсі елегантності Concorso d’Eleganza Villa d’Este, а навесні цього року її помітили під час швидкісних випробувань на Нюрбургрингу. Наразі ж вона повністю розпродана, пише BMW Blog.
Думки щодо дизайну BMW початку 2020-х років розділилися, проте всі сходяться на тому, що цей надзвичайно ексклюзивний дводверний універсал із двигуном V8, створений на базі моделі M8 і перетворений на двомісний "шутінг-брейк", вартий кожного євро.
Його ціна порівнянна з вартістю моделі Skytop. Остання дебютувала у 2024 році як версія M8 з кузовом типу "тарга" та ще більш обмеженим тиражем — всього 50 одиниць.
Це найдорожчі автомобілі BMW в історії. Дорожче за них — лише модель 3.0 CSL, вартість якої, за чутками, становила 750 000 євро.
У порівнянні зі Skytop нова версія практично не змінилася. Універсали збережуть елегантні двоколірні 14-спицеві колісні диски, дизайн яких не використовується на жодній іншій моделі.
В якості лакофарбового покриття для автомобіля обрано ексклюзивний відтінок Floating Sunstone Maroon, який змінює тон і глибину в області бічних вирізів.
BMW Speedtop, як уже зазначалося вище, оснащений екологічним двигуном V8. У комплектації автомобіля використовується двигун S63 — 4,4-літровий двигун з подвійним турбонаддувом попереднього покоління, без будь-якої електрифікації. Його потужність становить 626 к.с.
Цей двигун запозичено у моделі M8 Competition, яку вже знято з виробництва, де він розвивав потужність 617 к.с.
Втім, ймовірно, це не остання модель бренду з двигуном V8 без гібридної системи. Відомо, що запланована на наступний рік версія BMW 7-ї серії (лінійка M Performance) з восьмициліндровим двигуном також не буде гібридом із зовнішнім підзарядженням.
Нагадаємо, що на український ринок вийшов новий електрокросовер BMW iX3.
Також повідомлялося, що новий BMW 3 Series 2027 розсекретили ще до прем’єри.