Роскошь и эксклюзив: как выглядит один из самых современных и дорогих BMW за 500 тысяч евро

Все 70 экземпляров BMW Speedtop по не менее чем 500 000 евро каждый уже проданы.

Самая дорогая и роскошная лимитированная модель BMW была представлена еще в 2025 году на конкурсе элегантности Concorso d’Eleganza Villa d’Este, а весной этого года замечена на скоростных испытаниях на Нюрбургринге. Сейчас же она раскуплена полностью, пишет BMW Blog.

Мнения о дизайне BMW начала 2020-х годов разделились, однако все сошлись на том, что этот сверхэксклюзивный двухдверный универсал с двигателем V8, созданный на базе модели M8 и превращенный в двухместный "шутинг-брейк", стоит каждого евро.

Обзор BMW Speedtop

Его цена сопоставима со стоимостью модели Skytop. Последняя дебютировала в 2024 году как версия M8 с кузовом типа "тарга" и еще более ограниченным тиражом — всего 50 единиц.

Видео дня

Это самые дорогие автомобили BMW в истории. Дороже них — только модель 3.0 CSL, стоимость которой, по слухам, составляла 750 000 евро.

По сравнению со Skytop, новая версия практически не изменилась. Универсалы сохранят элегантные двухцветные 14-спицевые колесные диски, дизайн которых не используется ни на одной другой модели.

В качестве лакокрасочного покрытия авто выбран эксклюзивный Floating Sunstone Maroon, изменяющий тон и глубину в области боковых вырезов.

BMW Speedtop оснащен, как уже упоминалось выше, чистым двигателем V8. В комплектации авто используется мотор S63 — 4,4-литровый двигатель с двойным турбонаддувом от предыдущего поколения, лишенный какой-либо электрификации. Его мощность — 626 л.с.

Этот двигатель позаимствован у уже снятой с производства модели M8 Competition, где он развивал мощность 617 л. с.

Впрочем, вероятно, это не последняя модель бренда с двигателем V8 без гибридной надстройки. Известно, что запланированная на следующий год версия BMW 7-й серии (линейка M Performance) с восьмицилиндровым мотором также не будет подзаряжаемым гибридом.

Напомним, на украинский рынок вышел новый электрокроссовер BMW iX3.

Также сообщалось, что новый BMW 3 Series 2027 рассекретили до премьеры.