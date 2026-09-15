Радикальные изменения: новый BMW 3 Series 2027 рассекретили до премьеры (фото)

BMW 3 Series вскоре сменит поколение. Эта премиальная модель претерпит серьезные изменения.

Новый BMW 3 Series восьмого поколения (в кузове G50) будет представлен в октябре на автосалоне в Париже. А пока седан заметили возле завода BMW в Мюнхене. Об этом сообщает сайт Motor1.

Седан BMW 3 Series G50 сфотографировали без камуфляжа, поэтому можно рассмотреть его обновленный дизайн. Седан выполнен в новом стиле Neue Klasse и очень похож на своего электрического собрата BMW i3. У него выдвижные дверные ручки и тонкие продолговатые фары.

Версия BMW M350 xDrive отличается более агрессивным дизайном Фото: Reddit

Ранее новый BMW 3 Series 2027 видели во время тестов, и на фотографиях видно, что и в анфас он напоминает i3.

Агрессивные бамперы, обвес, 20-дюймовые диски и небольшой задний спойлер дают понять, что в Мюнхене сфотографировали седан BMW M350 xDrive.

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Эта модификация заменит текущую модель BMW M340i, то есть сохранит 3,0-литровую бензиновую турбошестерку. Мощность составит примерно 400 сил, также автомобиль получит адаптивные амортизаторы и спортивный дифференциал.

Дизайн BMW 3 Series выполнен в стилистике Neue Klasse Фото: Motor1.com

Салон BMW 3 Series на фото не показали, но ожидается, что он также будет выполнен в стиле Neue Klasse, то есть в него установят оригинальный четырёхспицевый руль и тонкий дисплей на всю ширину приборной панели.

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