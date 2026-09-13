BMW Z4 преобразился в эксклюзитвное авто и получил новую жизнь (видео)

Знаменитая немецкая династия автомобильных промышленников и инженеров Бовензипен, которая основала легендарное тюнинг-ателье Alpina, представила свое новое детище.

Это — родстер Bovensiepen Spider, созданный на базе BMW Z4, производство которого завершилось в мае 2026 года, а над его дизайном работал сам Фрэнк Стивенсон, создатель первого BMW X5 и Z8, сообщает Car and Driver.

Spider — третий продукт компании Bovensiepen после купе Zagato на базе M4 и модели 05 GT на базе M5 Touring.

По словам представителей Bovensiepen, в основе концепции Spider лежит "удовольствие от вождения"; это будет крайне эксклюзивная серия, ограниченная всего 99 экземплярами.

Экстерьер

Дизайн Bovensiepen Spider отличается небольшими, но продуманными изменениями по сравнению с исходной моделью BMW.

Видео дня

У автомобиля появился новый передний сплиттер с логотипом Bovensiepen, дополненный новыми боковыми порогами и спортивным задним диффузором.

Что касается крыльев, то тут изменения очевидны: стандартная простая прорезь BMW уступила место более эффектному вырезу стреловидной формы, увенчанному черной накладкой с надписью Spider.

Еще одним важным нововведением стал новый, гораздо более выраженный, чем у стандартной версии Z4, спойлер на крышке багажника. Автомобиль также получил особые 20-дюймовые колесные диски сложного дизайна с десятью спицами, "обутые" в шины Michelin Pilot Sport 4S, размеры которых 255/35 ZR20 спереди и 295/30 ZR20 сзади.

Интерьер

Салон спорткара получил отделку кожей Vernasca со вставками из алькантары на сиденьях, а рулевое колесо с подогревом обшито кожей Lavalina. По желанию покупатели могут выбрать еще более дорогие варианты отделки: например, обтянуть кожей переднюю панель, а стойки лобового стекла, ветрозащитный экран и дуги безопасности — алькантарой.

Что под капотом?

Под капотом скрывается форсированная рядная "шестерка" B58 с турбонаддувом.

Специалисты Bovensiepen доработали двигатель, увеличив его отдачу до 429 л.с., что на 47 сил больше, чем у стандартного Z4 M40i.

Крутящий момент также вырос: с 500 Нм (у стокового мотора) до 579 Нм. Двигатель работает в паре с восьмиступенчатой ​​автоматической коробкой передач.

До первой сотни споркар разгоняется всего за 4,2 секунды.

Также будет предложен пакет Performance, включающий фрезерованную алюминиевую крышку заднего дифференциала (для лучшего охлаждения), увеличенную 295 км/ч максимальную скорость и дополнительную усиливающую распорку днища.

Наряду с двигателем, в Bovensiepen доработали подвеску, установив новые амортизаторы и более длинные вспомогательные пружины сзади, чтобы сделать автомобиль более отзывчивым в управлении.

В качестве опции доступна высокопроизводительная тормозная система с четырехпоршневыми фиксированными суппортами на передней оси и перфорированными дисками диаметром 15,6 дюйма.

Сколько стоит такое авто?

Стартовая цена Spider составит 115 500 евро (приблизительно $134 000), что примерно на $64 000 дороже, чем Z4 M40i 2026 года.

Как уже говорилось выше, тираж новинки строго ограничен: всего будет выпущено 99 экземпляров в пяти уникальных цветах кузова.

Историческая справка

Буркхард Бовензипен основал компанию Alpina в 1965 году. Она прославилась своими элегантными модификациями автомобилей BMW, сочетающими высокую скорость и роскошь. Со временем сотрудничество Alpina и BMW становилось все более тесным, и в 2022 году BMW приобрела этот бренд.

Результатом этой трансформации стало появление новой компании, носящей фамилию семьи Бовензипен и следующей той же философии: доводке автомобилей BMW для повышения их динамических характеристик и уровня комфорта.

Напомним, BMW отзывает популярные в Украине седаны из-за возгораний.

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