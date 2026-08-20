Более 1000 км: новейший электрокроссовер BMW поразил запасом хода в реальных условиях (фото)

Новый BMW iX3 продемонстрировал немалый реальный запас хода. Электрокроссовер преодолел более 1000 км без подзарядки.

Запас хода BMW iX3 в реальных условиях проверили в Китае. Об этом сообщает сайт Inside EVs.

Электромобиль BMW iX3 преодолел без подзарядки путь от завода немецкого бренда в Шэньяне до испытательного полигона в Пекине по дорогам общего пользования. Протяженность маршрута составила 1030 км, и на финише осталось ещё 5 % заряда батареи.

Заявленный запас хода BMW iX3 50L составляет 919 км Фото: BMW

Паспортный запас хода был превышен более чем на 100 км. Кроме того, новый BMW iX3 побил свой предыдущий рекорд: недавно этот электрокроссовер преодолел 805 км без подзарядки во время тестового заездов в районе китайского озера Цинхай.

Для испытаний был выбран стандартный электрокроссовер BMW iX3 в удлиненной версии 50L. Именно такая модель производится в Китае.

Відео дня

Важно

Запас хода двух десятков электрокаров проверили в реальных условиях: результаты удивили

Новый BMW iX3 50L оснащён двумя двигателями, которые в сумме развивают 463 л. с. и 645 Н∙м, а также большой батареей ёмкостью 108 кВт∙ч. Заявленный запас хода составляет 919 км по циклу CLTC. Быстрая зарядка позволяет добавить более 400 км за 10 минут.

Кстати, недавно в серийное производство поступил собрат iX3 — электрический седан BMW i3.

Также Фокус писал, что BMW показала заряженный кроссовер X5 M 2000 года, которого не существовало.