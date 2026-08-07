Электрическая альтернатива "тройке": знаковый седан BMW запущен в производство (фото)

Новый BMW i3 начали производить в Германии. Электрический аналог BMW 3 Series имеет запас хода 900 км.

Электромобиль BMW i3 собирают на главном предприятии компании в Мюнхене, где с 1975 года выпускали и "тройку". Начиная со следующего года там будут производить исключительно электромобили. Об этом сообщается на официальном сайте BMW Group.

Запас хода BMW i3 составляет 906 км Фото: BMW

Седан BMW i3 2027 года — электрическая альтернатива бензиновой 3 Series и второй представитель семейства Neue Klasse (после BMW iX3), который бросит вызов Tesla Model Y и электромобилю Mercedes C-Class.

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4,76-метровый седан D-класса отличается угловатым дизайном. В салоне установлены нестандартный четырёхспицевый руль, узкий проекционный экран на всю ширину передней панели и центральный 17,9-дюймовый тачскрин. Седан имеет два багажника — спереди и сзади.

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Салон BMW i3 отличается нестандартной компоновкой Фото: BMW

Новый BMW i3 поступил в производство в полноприводной версии 50 xDrive мощностью 469 сил с большой батареей емкостью 108,7 кВт∙ч. Такой электромобиль имеет запас хода 906 км, а быстрая (мощностью 400 кВт) зарядка позволяет добавить 400 км за 10 минут.

Позже ожидается появление 315-сильной заднеприводной версии с меньшей батареей, а также спортивной версии серии M мощностью более 700 сил.

Кстати, вскоре у седана BMW i3 появятся "собратья" в кузовах универсал и кабриолет.

Также Фокус сообщал, что в производство поступил самый большой кроссовер Skoda.