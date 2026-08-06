Флагман для семьи: крупнейший кроссовер Skoda запущен в производство (фото)

В Чехии стартовало производство электрокроссовера Skoda Peaq. Большая семейная модель доступна в версиях мощностью до 299 сил с запасом хода до 640 км.

Новую Skoda Peaq начали собирать на главном предприятии компании в Млада-Болеславе. Производственную линию модернизировали, поскольку ранее она использовалась для выпуска моделей с двигателями внутреннего сгорания. Об этом сообщается на сайте чешского автопроизводителя.

Модель собирают на заводе в чешском городе Млада-Болеслав Фото: Skoda

Цена Skoda Peaq 2027 в Чехии начинается с 1,15 миллиона крон (47 500 евро). Электрокар достигает 4874 мм в длину при колёсной базе 2965 мм, то есть это самый большой кроссовер Skoda. Граненый дизайн автомобиля с Т-образной оптикой выполнен в новом стиле Modern Solid.

Skoda Peaq — самый большой кроссовер этой марки Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Peaq доступен в версиях на 5 и 7 мест. У него большой основной багажник объемом 935 л и 37-литровый отсек в передней части. Кроссовер получил центральный планшетный тачскрин с мультимедийной системой на базе Android, а среди опций есть массаж сидений, 755-ваттная акустика, система полуавтономного вождения и панорамная крыша со сменным тонированием.

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Кроссовер Skoda Peaq выпускается в заднеприводных версиях на 210 и 286 к. с., а также в полноприводном 299-сильном варианте. Самая мощная модификация разгоняется до 100 км/ч за 6,7 с.

В салоне установлен большой планшетный сенсорный экран Фото: Skoda

Для электромобиля доступны аккумуляторы емкостью 63 и 91 кВт·ч. Запас хода Skoda Peaq составляет от 450 до 640 км.

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