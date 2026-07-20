Кардинальные перемены: какой будет новая Skoda Octavia 2028 года (фото)
Новая Skoda Octavia дебютирует в 2028 году и изменится до неузнаваемости. Модель впервые станет электрокаром.
Электромобиль Skoda Octavia следующего поколения некоторое время будет выпускаться параллельно с нынешней моделью, которая вскоре претерпит обновление. Первые подробности об электромобиле были опубликованы на сайте Carscoops.
На данный момент подтвержден только универсал Skoda Octavia 2028, а вот лифтбэк пока под вопросом. Прототипом новой модели является прошлогодний концепт Skoda Vision O.
Дизайн именно этой модели послужил образцом при создании рендеров Skoda Octavia 2028. Универсал станет более элегантным — с вытянутым силуэтом, тонкой оптикой и плавными обводами кузова вместо граней.Важно
К тому же новая Skoda Octavia немного увеличится в размерах — до примерно 4,85 м в длину. Благодаря этому и компактным электрическим агрегатам универсал станет значительно просторнее внутри. Также стоит ожидать, что по примеру Vision O и флагманского кроссовера Skoda Peaq электрокар получит большой портретный тачскрин.
В основе авто будет лежать новая модульная платформа для электромобилей SSP. Она позволит установить современную систему полуавтономного вождения.
Электромобиль Skoda Octavia будет оснащен силовыми установками мощностью примерно от 200 до 400 сил с батареями емкостью 80–100 кВт·ч и запасом хода до 700 км. Кроме того, сообщается, что рассматривается возможность выпуска версии с бензиновым мотор-генератором и запасом хода более 1000 км.
Ранее Фокус сообщал, что в Европе может появиться самый дешевый кроссовер Skoda за 9000 долларов.
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