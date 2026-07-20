Кардинальные перемены: какой будет новая Skoda Octavia 2028 года (фото)

Новая Skoda Octavia дебютирует в 2028 году и изменится до неузнаваемости. Модель впервые станет электрокаром.

Электромобиль Skoda Octavia следующего поколения некоторое время будет выпускаться параллельно с нынешней моделью, которая вскоре претерпит обновление. Первые подробности об электромобиле были опубликованы на сайте Carscoops.

На данный момент подтвержден только универсал Skoda Octavia 2028, а вот лифтбэк пока под вопросом. Прототипом новой модели является прошлогодний концепт Skoda Vision O.

На данный момент подтверждена только версия универсал Skoda Octavia Фото: carscoops.com

Дизайн именно этой модели послужил образцом при создании рендеров Skoda Octavia 2028. Универсал станет более элегантным — с вытянутым силуэтом, тонкой оптикой и плавными обводами кузова вместо граней.

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К тому же новая Skoda Octavia немного увеличится в размерах — до примерно 4,85 м в длину. Благодаря этому и компактным электрическим агрегатам универсал станет значительно просторнее внутри. Также стоит ожидать, что по примеру Vision O и флагманского кроссовера Skoda Peaq электрокар получит большой портретный тачскрин.

Відео дня

В основе авто будет лежать новая модульная платформа для электромобилей SSP. Она позволит установить современную систему полуавтономного вождения.

В салоне установят портретный сенсорный экран Фото: Skoda

Электромобиль Skoda Octavia будет оснащен силовыми установками мощностью примерно от 200 до 400 сил с батареями емкостью 80–100 кВт·ч и запасом хода до 700 км. Кроме того, сообщается, что рассматривается возможность выпуска версии с бензиновым мотор-генератором и запасом хода более 1000 км.

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