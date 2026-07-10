Компактный кроссовер Skoda обогнал культовые Ferrari и Lamborghini в драгрейсинге (видео)

Новая Skoda Elroq произвела фурор в драгрейсинге. Электрокроссовер оказался быстрее знаменитых суперкаров.

На аэродроме в Дансфорде (Великобритания) прошли необычные гонки по прямой. Об этом сообщает сайт Carscoops.

Для драгрейсинга выбрали электромобиль Skoda Elroq в топовой полноприводной версии мощностью 340 сил. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 5,4 с.

Соперниками кроссовера в спринте стали знаменитые модели прошлого — легендарные суперкары Ferrari Testarossa и Lamborghini Countach, а также купе Porsche 944 Turbo.

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12-цилиндровые Ferrari Testarossa (390 к. с.) и Lamborghini Countach (455 к. с.) значительно мощнее Skoda Elroq. Porsche 944 Turbo оснащён 2,5-литровым 250-сильным турбомотором. На бумаге эти три автомобиля имеют динамику, схожую с Elroq: разгоняются до сотни, соответственно, за 5,3, 5,7 и 5,6 с.

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Электрокроссовер оказался быстрее суперкаров Фото: скриншот / YouTube

Впрочем, в драгрейсинге новый Skoda Elroq легко вырвался вперед, ведь у электродвигателей весь крутящий момент доступен с первых оборотов. Кроссовер уверенно преодолел спринт за 19,19 с, вторым стал Ferrari (20,08 с), третьим — Lamborghini (21,22 с), а четвертым — Porsche (22,1 с).

Кстати, недавно был представлен флагманский электрокроссовер Skoda с запасом хода 600 км.

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