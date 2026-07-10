Компактний кросовер Skoda обігнав культові Ferrari та Lamborghini в драгрейсингу (відео)

Новий Skoda Elroq вразив у драгрейсингу. Електрокросовер виявився швидшим за знамениті суперкари.

Незвичні перегони по прямій провели на аеродромі у Дансфорді (Велика Британія). Про це розповідає сайт Carscoops.

Для драгрейсингу обрали електромобіль Skoda Elroq у топовій повнопривідній версії на 340 сил. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 5,4 с.

Суперниками кросовера в спринті стали знамениті моделі минулого — легендарні суперкари Ferrari Testarossa і Lamborghini Countach, а також купе Porsche 944 Turbo.

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12-циліндрові Ferrari Testarossa (390 к. с.) та Lamborghini Countach (455 к. с.) суттєво потужніші за Skoda Elroq. Porsche 944 Turbo оснащений 2,5-літровим 250-сильним турбомотором. На папері ці три авто мають схожу з Elroq динаміку: стартують до сотні, відповідно, за 5,3, 5,7 та 5,6 с.

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Електрокросовер виявився швидшим за суперкари Фото: скриншот / YouTube

Утім, у драгрейсингу новий Skoda Elroq легко вирвався вперед, адже в електромоторах весь крутний момент доступний із перших обертів. Кросовер впевнено подолав спринт за 19,19 с, другим став Ferrari (20,08 с), третім — Lamborghini (21,22 с), а четвертим — Porsche (22,1 с).

До речі, нещодавно презентували флагманський електрокросовер Skoda із запасом ходу 600 км.

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