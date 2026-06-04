Найвеселіші перегони: у Франції змагалися на мініатюрних електричних Citroen (відео)

Дуже оригінальні перегони відбулися днями у Франції. Усі їхні учасники змагалися на мініатюрних 8-сильних електрокарах Citroen Ami.

Перегони Citroen Ami провели на велотреку в містечку Коммантрі у центральній Франції. Про них розповіли на сайті Motor.es.

Веселі змагання назвали L.A. C.O.U.R.S.E. — L'Ami Challenge Original Ultra Racing Sport Event ("Змагання Ami — оригінальний ультрагоночний спортивний захід"). Організатором перегонів став ведучий Top Gear France Сільвен Лайв. За кермо Citroen Ami сіли французькі блогери і стрімери.

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Дистанція змагань склала 44,5 км: учасники мали подолати 100 кіл завдовжки 445 м, не розрядивши при цьому батарею електрокара. Паспортний запас ходу Citroen Ami становить 75 км, проте в режимі "педаль у підлогу" батарея розряджається швидше. До того ж, 8-сильні електрокари позбулися обмежувача швидкості, що дало їм змогу розвивати не 45, а 70 км/год.

Відео дня

Автомобілем безпеки став Renault Twizy Фото: Скріншот

Мініатюрні електромобілі Citroen Ami ідеально підійшли для велотреку — 2,4-метровим авто цілком вистачало місця на трасі. А машиною безпеки виступив тюнінгований електромобіль Renault Twizy, який навчили вивергати полум'я.

Між іншим, нещодавно електромобіль Citroen Ami отримав нову яскраву версію.

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