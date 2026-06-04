Самые веселые гонки: во Франции соревновались на миниатюрных электрических Citroen (видео)

Очень оригинальные гонки прошли на днях во Франции. Все их участники соревновались на миниатюрных 8-сильных электрокарах Citroen Ami.

Гонки Citroen Ami провели на велотреке в городке Коммантри в центральной Франции. О них рассказали на сайте Motor.es.

Веселые соревнования назвали L.A. C.O.U.R.S.E. — L'Ami Challenge Original Ultra Racing Sport Event ("Соревнования Ami — оригинальное ультрагоночное спортивное мероприятие"). Организатором гонки стал ведущий Top Gear France Сильвен Лайв. За руль Citroen Ami сели французские блогеры и стримеры.

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Дистанция соревнований составила 44,5 км: участники должны были преодолеть 100 кругов длиной 445 м, не разрядив при этом батарею электрокара. Паспортный запас хода Citroen Ami составляет 75 км, однако в режиме "педаль в пол" батарея разряжается быстрее. К тому же, 8-сильные электрокары лишились ограничителя скорости, что позволило им развивать не 45, а 70 км/ч.

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Автомобилем безопасности стал Renault Twizy Фото: Скріншот

Миниатюрные электромобили Citroen Ami идеально подошли для велотрека — 2,4-метровым авто вполне хватало места на трассе. А машиной безопасности выступил тюнингованный электромобиль Renault Twizy, который научили извергать пламя.

Между прочим, недавно электромобиль Citroen Ami получил новую яркую версию.

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