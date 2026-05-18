Обошла Mercedes Макса Ферстаппена: Dacia Logan стала неожиданной звездой гонки "24 часа Нюрбургринга"

Обычный бюджетный седан оказался в центре внимания на престижной гонке на выносливость, где соревновались суперкары. Несмотря на скромные характеристики на фоне Porsche, Mercedes и BMW, Logan показал отличный результат на трассе.

Dacia Logan уверенно проходила повороты, в то время как более мощные автомобили неоднократно теряли контроль или сходили с дистанции. Отдельно отмечают эпизод, когда Mercedes команды Макса Ферстаппена не мог обогнать Logan в течение часа. В итоге сам суперкар не добрался до финиша, тогда как Logan завершил гонку, пишет Man of many.

Dacia Logan финишировала на 24h Nürburgring

Главной темой перед началом гоночного уик-энда был дебют Макса Ферстаппена в качестве владельца команды на 24-часовой гонке на Нюрбургринге. Однако, когда в воскресенье утром Mercedes-AMG GT3 команды Verstappen Racing под номером 3 сошел с дистанции из-за поломки карданного вала, уступив лидерство в гонке, выступление чемпиона "Формулы-1" внезапно завершилось, и внимание переключилось на неожиданного фаворита болельщиков.

BMW M3 Touring 24H под номером 81 одержал победу в своем классе, а команда HWA EVO.R переосмыслила культовый гоночный Mercedes 190E DTM, но самые впечатляющие усилия в паддоке были предприняты на противоположном конце стартовой решетки. Команда Olli's Garage Racing, частная команда из Мюнстера, пыталась выжить в гонке на Dacia Logan мощностью 280 л.с. Нужна особая выдержка, чтобы проехать по Нордшляйфе на обычном автомобиле в темноте, и тем более, когда на тебя надвигается вереница заводских автомобилей GT3 (включая Макса Ферстаппена). Но для команды на Dacia Logan под номером 300 команды Ollis Garage Racing это был вызов.

24h Nürburgring поразила неожиданным выступлением Dacia Logan

Ранее они уже терпели неудачи в 2023 и 2025 годах, но вместо того чтобы отказаться от проекта, команда использовала пожертвования болельщиков для создания нового автомобиля с нуля, установив двигатель от Renault Megane RS на Dacia Logan, чтобы получить шанс на победу на прямых участках.

Помещенные в один гараж с Ferrari 296 GT3 и знаменитым Porsche 911 Manthey 'Grello' , команда Dacia вела неустанную борьбу за поддержание работоспособности двигателя. Пока заводские команды дорабатывали аэродинамику и следили за телеметрией, в гараже Олли постоянно возникали пропуски зажигания на оборотах выше 4500 об/мин, из-за чего им приходилось менять датчик распредвала на каждом пит-стопе.

Несмотря на механические неполадки, Logan действительно участвовал в гонках. Используя шестиступенчатую секвентальную коробку передач, автомобиль показал время 11:03.438 в квалификации, значительно опередив несколько BMW 325i (11:41.597) и Audi RS3 LMS DSG (11:16.229). Затем, во время гонки, пилоты Оливер Кризе, Александр Беккер, Кристиан Гейльфус и Роберт Нойманн разогнались до 178 км/ч на повороте Деттингер Хеэ , выжимая максимум из шасси, изначально разработанного для поездок за продуктами.

Dacia Logan стала сенсацией гонки 24h Nürburgring

Проблемы начались еще до старта гонки, когда команда получила штраф в пять позиций на стартовой решетке за несанкционированный разворот на трассе. Затем, после старта, дисциплинарные нарушения продолжились. Во время отрезка гонки Нойманна скорость была зафиксирована на отметке 104 км/ч в зоне действия ограничения скорости Code 60. Гоночная комиссия назначила 74-секундный штраф в виде остановки и возобновления движения, а также два штрафных балла DMSB, что еще больше снизило их позиции в турнирной таблице.

Затем произошла авария. За три часа до окончания 24-часового теста на выносливость автомобиль Dacia врезался в ограждение, в результате чего у него оторвалось левое переднее колесо. Его экстренно отремонтировали, так как согласно правилам 24-часовой гонки на Нюрбургринге, автомобиль считается финишировавшим только в том случае, если он пересекает финишную черту в течение 15 минут после общего победителя.

Автомобиль № 300 пересек финишную черту, финишировав в пределах установленного классификационного окна и официально завершив 24-часовую гонку на Нюрбургринге на 107-м месте .

Уход Ферстаппена стал главной новостью, но зрелище того, как частная команда изо всех сил пыталась возродить Dacia, финансируемую болельщиками, и пересечь финишную черту, стало определяющим моментом гонки ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.

