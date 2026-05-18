Обійшла Mercedes Макса Ферстаппена: Dacia Logan стала несподіваною зіркою перегонів "24 години Нюрбургрингу"

Звичайний бюджетний седан опинився в центрі уваги на престижних перегонах на витривалість, де змагалися суперкари. Незважаючи на скромні характеристики на тлі Porsche, Mercedes і BMW, Logan показав чудовий результат на трасі.

Dacia Logan упевнено проходила повороти, тоді як потужніші автомобілі неодноразово втрачали контроль або сходили з дистанції. Окремо відзначають епізод, коли Mercedes команди Макса Ферстаппена не міг обігнати Logan протягом години. У підсумку сам суперкар не дістався фінішу, тоді як Logan завершив перегони, пише Man of many.

Головною темою перед початком гоночного вік-енду був дебют Макса Ферстаппена як власника команди на 24-годинних перегонах на Нюрбургринзі. Однак, коли в неділю вранці Mercedes-AMG GT3 команди Verstappen Racing під номером 3 зійшов із дистанції через поломку карданного валу, поступившись лідерством у перегонах, виступ чемпіона "Формули-1" раптово завершився, і увага переключилася на несподіваного фаворита вболівальників.

BMW M3 Touring 24H під номером 81 здобув перемогу у своєму класі, а команда HWA EVO.R переосмислила культовий перегоновий Mercedes 190E DTM, але найвразливіші зусилля в паддоку були зроблені на протилежному кінці стартової решітки. Команда Olli's Garage Racing, приватна команда з Мюнстера, намагалася вижити в перегонах на Dacia Logan потужністю 280 к.с. Потрібна особлива витримка, щоб проїхати Нордшляйфом на звичайному автомобілі в темряві, і тим паче, коли на тебе насувається вервечка заводських автомобілів GT3 (включно з Максом Ферстаппеном). Але для команди на Dacia Logan під номером 300 команди Ollis Garage Racing це був виклик.

Раніше вони вже зазнавали невдач у 2023 і 2025 роках, але замість того, щоб відмовитися від проєкту, команда використала пожертвування вболівальників для створення нового автомобіля з нуля, встановивши двигун від Renault Megane RS на Dacia Logan, щоб отримати шанс на перемогу на прямих ділянках.

Поміщені в один гараж з Ferrari 296 GT3 і знаменитим Porsche 911 Manthey 'Grello', команда Dacia вела невпинну боротьбу за підтримання працездатності двигуна. Поки заводські команди допрацьовували аеродинаміку і стежили за телеметрією, в гаражі Оллі постійно виникали пропуски запалювання на оборотах вище 4500 об/хв, через що їм доводилося міняти датчик розподільчого валу на кожному піт-стопі.

Незважаючи на механічні неполадки, Logan дійсно брав участь у перегонах. Використовуючи шестиступінчасту секвентальну коробку передач, автомобіль показав час 11:03.438 у кваліфікації, значно випередивши кілька BMW 325i (11:41.597) та Audi RS3 LMS DSG (11:16.229). Потім, під час перегонів, пілоти Олівер Крізе, Александер Беккер, Крістіан Гейльфус і Роберт Нойманн розігналися до 178 км/год на повороті Деттінгер Хее, вичавлюючи максимум із шасі, від самого початку розробленого для поїздок за продуктами.

Проблеми почалися ще до старту гонки, коли команда отримала штраф у п'ять позицій на стартовій решітці за несанкціонований розворот на трасі. Потім, після старту, дисциплінарні порушення продовжилися. Під час відрізка перегонів Нойманна швидкість була зафіксована на позначці 104 км/год у зоні дії обмеження швидкості Code 60. Гоночна комісія призначила 74-секундний штраф у вигляді зупинки та відновлення руху, а також два штрафні бали DMSB, що ще більше знизило їхні позиції в турнірній таблиці.

Потім сталася аварія. За три години до закінчення 24-годинного тесту на витривалість автомобіль Dacia врізався в огорожу, внаслідок чого у нього відірвалося ліве переднє колесо. Його екстрено відремонтували, оскільки згідно з правилами 24-годинних перегонів на Нюрбургринзі, автомобіль вважається таким, що фінішував, тільки в тому разі, якщо він перетинає фінішну лінію протягом 15 хвилин після загального переможця.

Автомобіль № 300 перетнув фінішну лінію, фінішувавши в межах встановленого класифікаційного вікна та офіційно завершивши 24-годинні перегони на Нюрбургринзі на 107-му місці.

Відхід Ферстаппена став головною новиною, але видовище того, як приватна команда щосили намагалася відродити Dacia, яка фінансується вболівальниками, та перетнути фінішну лінію, стало визначальним моментом перегонів ADAC RAVENOL 24h Nürburgring.

