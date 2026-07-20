Кардинальні зміни: якою буде нова Skoda Octavia 2028 (фото)

Нова Skoda Octavia дебютує в 2028 році та зміниться до невпізнання. Модель вперше стане електрокаром.

Електрична Skoda Octavia наступного покоління певний час випускатиметься паралельно з нинішньою моделлю, яка невдовзі пройде оновлення. Перші подробиці електрокара розкрили на сайті Carscoops.

Наразі поки підтверджено лише універсал Skoda Octavia 2028, а от ліфтбек поки під питанням. Прототипом нової моделі є торішній концепт Skoda Vision O.

Наразі підтверджено тільки універсал Skoda Octavia Фото: carscoops.com

Дизайн саме цього авто взяли в якості взірця при створенні рендерів Skoda Octavia 2028. Універсал стане елегантнішим — із витягнутим силуетом, тонкою оптикою та плавними обводами кузова замість граней.

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До того ж, нова Skoda Octavia дещо підросте в розмірах — до приблизно 4,85 м завдовжки. Завдяки цьому та компактним електричним установкам універсал стане значно просторішим усередині. Також варто очікувати, що за прикладом Vision O та флагманського кросовера Skoda Peaq електрокар отримає великий портретний тачскрін.

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В основі авто лежатиме нова модульна платформа для електромобілів SSP. Вона дозволить встановлення сучасної системи напівавтономного руху.

У салоні встановлять портретний тачскрін Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Octavia отримає силові установки потужністю приблизно від 200 до 400 сил із батареями ємністю 80-100 кВтгод та запасом ходу до 700 км. Крім того, повідомляється, що наразі розглядають можливість випуску версії з бензиновим мотор-генератором та запасом ходу понад 1000 км.

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