Кардинальні зміни: якою буде нова Skoda Octavia 2028 (фото)
Нова Skoda Octavia дебютує в 2028 році та зміниться до невпізнання. Модель вперше стане електрокаром.
Електрична Skoda Octavia наступного покоління певний час випускатиметься паралельно з нинішньою моделлю, яка невдовзі пройде оновлення. Перші подробиці електрокара розкрили на сайті Carscoops.
Наразі поки підтверджено лише універсал Skoda Octavia 2028, а от ліфтбек поки під питанням. Прототипом нової моделі є торішній концепт Skoda Vision O.
Дизайн саме цього авто взяли в якості взірця при створенні рендерів Skoda Octavia 2028. Універсал стане елегантнішим — із витягнутим силуетом, тонкою оптикою та плавними обводами кузова замість граней.Важливо
До того ж, нова Skoda Octavia дещо підросте в розмірах — до приблизно 4,85 м завдовжки. Завдяки цьому та компактним електричним установкам універсал стане значно просторішим усередині. Також варто очікувати, що за прикладом Vision O та флагманського кросовера Skoda Peaq електрокар отримає великий портретний тачскрін.
В основі авто лежатиме нова модульна платформа для електромобілів SSP. Вона дозволить встановлення сучасної системи напівавтономного руху.
Електромобіль Skoda Octavia отримає силові установки потужністю приблизно від 200 до 400 сил із батареями ємністю 80-100 кВтгод та запасом ходу до 700 км. Крім того, повідомляється, що наразі розглядають можливість випуску версії з бензиновим мотор-генератором та запасом ходу понад 1000 км.
Раніше Фокус розповідав, що в Європі може з'явитися найдешевший кросовер Skoda за $9000.
Також ми писали про найменший і найдоступніший електромобіль Audi, який дебютує цьогоріч.