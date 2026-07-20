Найдешевший електромобіль Audi розсекретили до прем'єри (фото, відео)

Audi A2 повернеться у новому форматі — як компактний недорогий електрокар. Запас ходу автомобіля перевищить 600 км.

Новий Audi A2 e-tron офіційно презентують восени, проте прототипи моделі вже помітили під час випробувань у Копенгагені. Про це повідомляє сайт Motor1.

Тестові електромобілі Audi A2 e-tron прикрили камуфляжною плівкою, проте деталі дизайну хетчбека все ж можна розгледіти. Він дуже нагадує оригінальний Audi A2 1999 року, адже має схожий силует із вигнутим дахом та розділеним заднім склом.

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Разом із тим, електрокар дещо більший за розмірами, а його передня частина витримана у сучасному стилі марки. Тестові авто мають 19-дюймові диски з покращеною аеродинамікою.

Електрокар зберігає силует оригінального Audi A2 Фото: скриншот / YouTube

Відомо, що стартова ціна Audi A2 2027 не перевищуватиме 40 000 євро, тобто це буде найдешевший електромобіль марки. Модель буде збудована на платформі МЕВ+ та може запозичити силові установки в Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.3 Neo чи CUPRA Born.

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Отже, варто очікувати версії потужністю від 170 до 272 к. с. із батареями ємністю 50, 59 та 79 кВт∙год. Запас ходу Audi A2 e-tron перевищить 600 км. Не виключена поява спортивного повнопривідного варіанту.

До речі, у виробництво повертають легендарний спорткар Audi Quattro 80-х років.

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