Самый дешевый электромобиль Audi рассекретили до премьеры (фото, видео)

Audi A2 вернётся в новом формате — компактного недорогого электрокара. Запас хода автомобиля превысит 600 км.

Новый Audi A2 e-tron официально представят осенью, однако прототипы модели уже заметили во время испытаний в Копенгагене. Об этом сообщает сайт Motor1.

Тестовые электромобили Audi A2 e-tron были замаскированы камуфляжной пленкой, однако детали дизайна хэтчбека всё же можно разглядеть. Он очень напоминает оригинальную Audi A2 1999 года, ведь у него похожий силуэт с изогнутой крышей и разделенным задним стеклом.

Важно

Альтернатива кроссоверу: дебютировал новый универсал Audi A6 Allroad (фото, видео)

В то же время электромобиль немного больше по габаритам, а его передняя часть выполнена в современном стиле марки. Тестовые автомобили оснащены 19-дюймовыми дисками с улучшенной аэродинамикой.

Відео дня

Электромобиль сохраняет облик оригинального Audi A2 Фото: скриншот / YouTube

Известно, что стартовая цена Audi A2 2027 года не превысит 40 000 евро, то есть это будет самый дешевый электромобиль марки. Модель будет построена на платформе МЕВ+ и может заимствовать силовые установки у Audi Q4 e-tron, Volkswagen ID.3 Neo или CUPRA Born.

Таким образом, следует ожидать появления версий мощностью от 170 до 272 к. с. с аккумуляторами ёмкостью 50, 59 и 79 кВт∙ч. Запас хода Audi A2 e-tron превысит 600 км. Не исключено появление спортивной полноприводной версии.

Кстати, в производство возвращают легендарный спорткар Audi Quattro 80-х годов.

Также Фокус сообщал, что Volkswagen готовит электрическую Jetta за $15 000.