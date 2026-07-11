Volkswagen готовит электрическую Jetta за $15 000: первые фото и подробности

Volkswagen разрабатывает недорогой электромобиль Jetta M6. Семейный седан будет предлагаться в версиях мощностью до 197 сил.

Новая Jetta M6 появится на рынке до конца года и будет производиться в Китае. Цена Jetta M6 составит примерно 102 000 юаней ($15 000). Первые фотографии электромобиля появились на сайте CarNewsChina.

Стоит отметить, что Jetta в Китае — отдельный бренд бюджетных авто. Под этой маркой выпускаются упрощённые версии моделей Volkswagen. M6 станет первым электромобилем в линейке Jetta.

Jetta M6 будет предлагаться в версиях мощностью 154 и 197 сил Фото: CarNewsChina

Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. M6 — обтекаемый седан с изогнутой крышей, выраженным "носом" и раскосыми фарами. В крышку багажника встроен спойлер, а задние фонари соединены светодиодной полосой. Для автомобиля будут предлагаться колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

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Габариты Jetta M6 2026:

длина — 4806 мм;

ширина — 1868 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1557–1628 кг.

Цена на Jetta M6 будет начинаться с 15 000 долларов Фото: CarNewsChina

Седан Jetta M6 будет выпускаться в переднеприводных модификациях мощностью 154 и 197 к. с.: максимальная скорость составит, соответственно, 166 и 172 км/ч. На выбор будут предложены два варианта аккумуляторов, однако пока их ёмкость и запас хода не раскрываются.

Кстати, недавно был представлен преемник Volkswagen ID.4. Он дебютирует до конца года.

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