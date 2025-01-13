Volkswagen вывел на рынок новый седан Jetta за $12 250 (фото)

Седан Jetta VA7 от Volkswagen недорогой и довольно богато оснащен, а его 150-сильный турбомотор расходует всего 5,9 л на 100 км.

Related video

Новый Jetta VA7 поступает в продажу в Китае. Бюджетный седан от Volkswagen стоит от 89 777 юаней ($12 250). Об этом сообщает сайт Autohome.

Как известно, под брендом Jetta Volkswagen продает бюджетные версии своих моделей. В линейке есть недорогие кроссоверы и седаны.

Седан оснащен 150-сильной турбочетверкой Фото: autohome.com.cn

Jetta VA7 — упрощенная версия Volkswagen Jetta нынешнего поколения. От "глобальной" модели автомобиль можно отличить по иной передней части с широкой решеткой радиатора. Также заменили бамперы и оптику. Кроме того, китайский седан несколько крупнее.

Размеры Jetta VA7 2025:

длина — 4773 мм;

ширина — 1789 мм;

высота — 1469 мм;

колесная база — 2731 мм.

Важно

Электромотор и цена 20 000 евро: Renault возвращает знаменитую дешевую модель (фото, видео)

Компоновка салона Jetta VA7 осталась без изменений, однако авто получило новый руль и упрощенный блок климата. Седан оснащен цифровым щитком приборов и сенсорным дисплеем.

Бюджетная модель довольно богато оснащена Фото: autohome.com.cn

Дешевый седан Volkswagen довольно богато оснащен — панорамная крыша, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камера заднего вида.

Седан Jetta VA7 доступен исключительно с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с и расходует в среднем 5,9 л/100 км.

Кстати, недавно рассекретили самый большой кроссовер Volkswagen.

Также Фокус писал о новом электромобиле Volkswagen ID.3.