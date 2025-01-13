Volkswagen вывел на рынок новый седан Jetta за $12 250 (фото)
Седан Jetta VA7 от Volkswagen недорогой и довольно богато оснащен, а его 150-сильный турбомотор расходует всего 5,9 л на 100 км.
Новый Jetta VA7 поступает в продажу в Китае. Бюджетный седан от Volkswagen стоит от 89 777 юаней ($12 250). Об этом сообщает сайт Autohome.
Как известно, под брендом Jetta Volkswagen продает бюджетные версии своих моделей. В линейке есть недорогие кроссоверы и седаны.
Jetta VA7 — упрощенная версия Volkswagen Jetta нынешнего поколения. От "глобальной" модели автомобиль можно отличить по иной передней части с широкой решеткой радиатора. Также заменили бамперы и оптику. Кроме того, китайский седан несколько крупнее.
Размеры Jetta VA7 2025:
- длина — 4773 мм;
- ширина — 1789 мм;
- высота — 1469 мм;
- колесная база — 2731 мм.
Компоновка салона Jetta VA7 осталась без изменений, однако авто получило новый руль и упрощенный блок климата. Седан оснащен цифровым щитком приборов и сенсорным дисплеем.
Дешевый седан Volkswagen довольно богато оснащен — панорамная крыша, климат-контроль, круиз-контроль, парктроник, камера заднего вида.
Седан Jetta VA7 доступен исключительно с 1,4-литровым 150-сильным турбомотором и 7-ступенчатым роботом DSG. Он способен разогнаться до 100 км/ч за 9,2 с и расходует в среднем 5,9 л/100 км.
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