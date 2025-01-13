Volkswagen вивів на ринок новий седан Jetta за $12 250 (фото)
Седан Jetta VA7 від Volkswagen недорогий і доволі багато оснащений, а його 150-сильний турбомотор витрачає усього 5,9 л на 100 км.
Новий Jetta VA7 надходить у продаж у Китаї. Бюджетний седан від Volkswagen коштує від 89 777 юанів ($12 250). Про це повідомляє сайт Autohome.
Як відомо, під брендом Jetta Volkswagen продає бюджетні версії своїх моделей. У лінійці є недорогі кросовери та седани.
Jetta VA7 – спрощена версія Volkswagen Jetta нинішнього покоління. Від "глобальної" моделі автомобіль можна відрізнити за інакшою передньою частиною з широкою решіткою радіатора. Також замінили бампери і оптику. Крім того, китайський седан дещо більший.
Розміри Jetta VA7 2025:
- довжина – 4773 мм;
- ширина – 1789 мм;
- висота – 1469 мм;
- колісна база – 2731 мм.
Компонування салону Jetta VA7 залишилося без змін, проте авто отримало нове кермо і спрощений блок клімату. Седан оснащений цифровим щитком приладів і сенсорним дисплеєм.
Дешевий седан Volkswagen доволі багато оснащений – панорамний дах, клімат-контроль, круїз-контроль, парктронік, камера заднього виду.
Седан Jetta VA7 доступний виключно з 1,4-літровим 150-сильним турбомотором та 7-ступінчастим роботом DSG. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 9,2 с та витрачає в середньому 5,9 л/100 км.
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