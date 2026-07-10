В духе хиппи: в Киеве засветился электромобиль Volkswagen в ретро-стиле (фото)

В Киеве заметили электромобиль Volkswagen ID.Buzz 2024 года выпуска. Минивэн выполнен в стиле 60-х годов.

Новый Volkswagen ID.Buzz — редкость на украинских дорогах, ведь этот электромобиль официально у нас не продается. Его фото опубликовали на странице t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Запас хода Volkswagen ID.Buzz составляет 416 км Фото: Topcars UA

Электрический минивэн Volkswagen ID.Buzz позиционируется как преемник знаменитого VW T1, который пользовался популярностью среди хиппи. Его дизайн выполнен в духе знаменитой модели, и автомобиль даже получил двухцветную окраску.

В салоне ретро-стиль сочетается с двумя экранами на передней панели. Электромобиль Volkswagen ID.Buzz предлагается в пятиместной 4,7-метровой и семиместной 4,9-метровой модификациях.

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Именно этот минивэн Volkswagen ID.Buzz в стартовой версии 1st Edition получил более крупные колесные диски, панорамную крышу, 12-дюймовый тачскрин, матричные фары, более комфортные сиденья с улучшенной отделкой и расширенный набор систем безопасности.

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Версия 1st Edition оснащена улучшенными сиденьями Фото: Topcars UA

Volkswagen ID.Buzz 1st Edition оснащен 204-сильным двигателем на задней оси и аккумулятором емкостью 77 кВт∙ч. Он способен разгоняться до 100 км/ч за 10,2 с и развивать скорость 145 км/ч, а его запас хода составляет 416 км.

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