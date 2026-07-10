У дусі хіпі: в Києві засвітився електромобіль Volkswagen у ретростилі (фото)

У Києві помітили електромобіль Volkswagen ID.Buzz 2024 року. Мінівен виконаний у стилі 60-х років.

Новий Volkswagen ID.Buzz — рідкість на українських дорогах, адже електрокар офіційно в нас не продається. Його фото опублікували на сторінці t.o.p.c.a.r.s_ua в Instagram.

Запас ходу Volkswagen ID.Buzz становить 416 км Фото: Topcars UA

Електричний мінівен Volkswagen ID.Buzz позиціонують як наступника знаменитого VW T1, який був популярним серед хіпі. Його дизайн витриманий у дусі знаменитої моделі й навіть двоколірне забарвлення авто також отримало.

У салоні ретростиль поєднується з двома екранами на передній панелі. Електромобіль Volkswagen ID.Buzz пропонують у п'ятимісній 4,7-метровій та семимісній 4,9-метровій модифікаціях.

Важливо

Стильний брат VW Golf: в Україні з'явився новий кросовер Volkswagen (фото)

Конкретно цей мінівен Volkswagen ID.Buzz у стартовому виконанні 1st Edition отримав більші колісні диски, панорамний дах, 12-дюймовий тачскрін, матричні фари, комфортніші сидіння з кращим оздобленням та розширений набір систем безпеки.

Відео дня

Версія 1st Edition має покращені сидіння Фото: Topcars UA

Volkswagen ID.Buzz 1st Edition оснащений 204-сильним мотором на задній вісі та батареєю ємністю 77 кВт∙год. Він здатен розігнатися до 100 км/год за 10,2 с і розвинути 145 км/год, а його запас ходу становить 416 км.

До речі, нещодавно у Львові сфотографували величезний 5,9-метровий Chrysler 70-х.

Також Фокус писав, що в Україну привезли недорогий електричний седан Nissan.