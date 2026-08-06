Флагман для родини: найбільший кросовер Skoda надійшов у виробництво (фото)

У Чехії стартувало виробництво електрокросовера Skoda Peaq. Велика сімейна модель доступна у версіях потужністю до 299 сил із запасом ходу до 640 км.

Новий Skoda Peaq почали збирати на головному підприємстві компанії в Млада-Болеславі. Виробничу лінію модернізували, адже раніше її використовували для випуску моделей із двигунами внутрішнього згоряння. Про це повідомляється на сайті чеського автовиробника.

Модель збирають на підприємстві у чеському Млада-Болеславі Фото: Skoda

Ціна Skoda Peaq 2027 у Чехії стартує з 1,15 мільйона крон (47 500 євро). Електрокар сягає 4874 мм завдовжки при колісній базі 2965 мм, тобто це найбільший кросовер Skoda. Гранчастий дизайн авто з Т-подібною оптикою витриманий у новому стилі Modern Solid.

Skoda Peaq — найбільший кросовер марки Фото: Skoda

Електромобіль Skoda Peaq доступний у версіях на 5 і 7 місць. У нього великий основний багажник об'ємом 935 л та 37-літровий відсік спереду. Кросовер отримав центральний планшетний тачскрін з мультимедійною системою на базі Android, а серед опцій є масаж сидінь, 755-ватна акустика, система напівавтономного руху та панорамний дах зі змінним тонуванням.

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Кросовер Skoda Peaq випускають у задньопривідних версіях на 210 та 286 к. с., а також у 299-сильному повнопривідному варіанті. Найпотужніша модифікація стартує до 100 км/год до 6,7 с.

У салоні встановлено великий планшетний тачскрін Фото: Skoda

Для електрокара доступні батареї ємністю 63 та 91 кВт∙год. Запас ходу Skoda Peaq становить від 450 до 640 км.

Раніше Фокус повідомляв, що в Європі може з'явитися найдешевший кросовер Skoda.

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