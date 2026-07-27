BMW показала роскошный семейный кроссовер с большим телевизором в салоне (фото)

Новый BMW X5 2027 года получит удлиненную версию L. Премиальный кроссовер будет предлагаться как с двигателями внутреннего сгорания, так и в электрическом варианте

Кроссовер BMW X5 L появится на рынке в начале 2027 года и дебютирует в Китае, где на подобные удлинённые версии авто существует значительный спрос. Первые подробности о модели были опубликованы на официальном сайте BMW.

BMW X5 L удлинили на 130 мм Фото: BMW

BMW X5 пятого поколения удлинили на 130 мм — до 5124 мм в длину при колесной базе 3165 мм. Фактически он сравнялся по размерам со старшим BMW X7.

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Дизайн BMW X5 2027 при этом не претерпел изменений. Он выполнен в стиле Neue Klasse, как и салон с тонким экраном, занимающим всю ширину передней панели.

Для задних пассажиров будут доступны комфортные кресла с электроприводом и вентиляцией Фото: BMW

Конечно, увеличенные габариты сделали новый BMW X5 L более просторным. Для задних пассажиров за дополнительную плату будут доступны комфортабельные сиденья с электроприводом, подогревом, вентиляцией и подставками для ног.

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За доплату предложат большой монитор Фото: BMW

Кроме того, можно заказать огромный 31,3-дюймовый монитор, встроенный в потолок — как в флагманской модели BMW 7 Series. Среди прочих опций — электропривод дверей и новейшая система полуавтономного вождения от Momenta.

В линейке будет представлен и электрический вариант BMW iX5 L Фото: BMW

Характеристики BMW X5 L пока держатся в секрете, однако известно, что модель дебютирует в двух версиях — с 3,0-литровым бензиновым турбодвигателем мощностью 400 к. с., а также в электрическом варианте iX5 L (его мощность не раскрывают) с запасом хода примерно 1000 км. Стандартной для всех BMW X5 L будет пневмоподвеска.

Кстати, вскоре у X5 появится и более спортивный собрат — BMW X6 нового поколения.

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