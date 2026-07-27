BMW показала розкішний сімейний кросовер із великим телевізором у салоні (фото)

Новий BMW X5 2027 отримає подовжену версію L. Преміальний кросовер запропонують як із двигунами внутрішнього згоряння, так і в електричному виконанні

Кросовер BMW X5 L вийде на ринок на початку 2027 року і дебютує в Китаї, де подібні подовжені варіанти авто мають чималий попит. Перші подробиці моделі розкрили на офіційному сайті BMW.

BMW X5 L подовжили на 130 мм Фото: BMW

BMW X5 п'ятого покоління подовжили на 130 мм — до 5124 мм завдовжки при колісній базі 3165 мм. Фактично він зрівнявся зі старшим BMW X7.

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Дизайн BMW X5 2027 при цьому не зазнав змін. Він виконаний у стилістиці Neue Klasse, як і салон із тонким екраном на всю ширину передньої панелі.

Для задніх пасажирів будуть доступні комфортні крісла з електроприводом і вентиляцією Фото: BMW

Звісно, збільшені розміри зробили новий BMW X5 L просторішим. Для задніх пасажирів будуть доступні за доплату комфортабельні сидіння з електроприводом, підігрівом, вентиляцією і підставками для відпочинку ніг.

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За доплату запропонують великий монітор Фото: BMW

Крім того, можна замовити величезний 31,3-дюймовий монітор у стелі — як у флагманського BMW 7 Series. Серед інших опцій — електропривід дверей та новітня система напівавтономного руху від Momenta.

У лінійці буде й електричний варіант BMW iX5 L Фото: BMW

Характеристики BMW X5 L наразі тримають у секреті, проте відомо, що модель дебютує у двох версіях — із 3,0-літровою бензиновою турбошісткою на 400 к. с. та в електричному варіанті iX5 L (його потужність не розкривають) із запасом ходу приблизно 1000 км. Стандартною для всіх BMW X5 L буде пневмопідвіска.

Між іншим, невдовзі в X5 з'явиться і спортивніший побратим — BMW X6 нового покоління.

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