Прагматичний вибір: експерти визначили найкращі кросовери 2026 року (фото)

Британські експерти визначили 10 кращих кросоверів на ринку. До рейтингу потрапили як електрокари, так і моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

Кросовери – найпопулярніший клас авто у світі. Їх цінують за практичність, високу посадку та здатність долати нескладне бездоріжжя. Найкращі кросовери 2026 року назвало британське видання Auto Express.

Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів, а також опитавши власників, які оцінили комфорт, надійність, практичність та вартість авто. До нього потрапили як масові, так і преміальні моделі різних розмірів. У топ 10 є електричні кросовери та моделі з двигунами внутрішнього згоряння.

10 місце – Citroen C5 Aircross

Citroen C5 Aircross Фото: Тарас Брязгунов

Новий Citroen C5 Aircross – один із найкомфортніших кросоверів. Він тихий і м’який. Нове покоління моделі стало більшим і просторішим. У лінійці є плагін-гібрид та навіть електричні версії.

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Плюси:

просторі салон і багажник;

комфортабельна підвіска.

Мінуси:

нецікава керованість;

базовий гібрид не надто потужний.

9 місце – Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Кросовер Volkswagen T-Roc другого покоління став більшим і виразнішим на вигляд. Він просторіший за попередника та якісніший усередині. У лінійці є тяговиті бензинові турбомотори, а невдовзі з’явиться і гібрид. Кросовер має непогано налаштоване шасі.

Плюси:

якісний інтер’єр;

непогана керованість.

Мінуси:

тіснуватий задній ряд;

зависока ціна.

8 місце – Dacia Bigster

Dacia Bigster Фото: Dacia

Старший брат Duster зберігає головний його козир – доступність. Сімейний кросовер просторий усередині та має великий 612-літровий багажник. Він непогано укомплектований і доступний в економічній гібридній версії.

Плюси:

просторий салон;

невисока ціна;

економний гібрид.

Мінуси:

жорсткий пластик у салоні;

не найкраща шумоізоляція.

7 місце – Audi Q3

Audi Q3 Фото: Audi

Новий Audi Q3 став якіснішим усередині та має практичний салон із горизонтальним регулюванням задніх сидінь, що дозволяє збільшити багажник до 575 л. У нього збалансована ходова, а в лінійці є бензинові, дизельні та плагін-гібридні версії.

Плюси:

сучасна мультимедіа;

гарно налаштоване шасі.

Мінуси:

багато оснащені версії дорогі.

Важливо

Третя глава: тест-драйв нового кросовера Audi Q3

6 місце – Volvo EX60

Volvo EX60 Фото: Volvo

Новий електрокросовер Volvo стильний, комфортний та високотехнологічний. Його запас ходу сягає 800 км. Авто просторе всередині та має 523-літровий багажник.

Плюси:

сучасний інтер’єр;

великий запас ходу.

Мінуси:

зависока ціна.

5 місце – Renault 4

Renault 4 Фото: Renault

Відроджений Renault 4 став електрокаром. Компактний кросовер недорогий, а його запас ходу сягає майже 400 км. Хоча салон не надто просторий, та 420-літровий багажник доволі місткий.

Плюси:

невисока ціна;

багате оснащення.

Мінуси:

тіснуватий задній ряд.

4 місце – Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Сімейний кросовер Skoda Kodiaq – втілення практичності. У нього просторий і продуманий салон, доступний третій ряд, а об’єм багажника в п’ятимісній конфігурації сягає 910 л. Оптимальний вибір – економічний 2,0-літровий турбодизель, хоча в лінійці є й плагін-гібрид.

Плюси:

практичний салон;

великий багажник;

розумна ціна.

Мінуси:

жорсткувата їзда з великими колесами.

Важливо

Гімн практичності: тест-драйв нового кросовера Skoda Kodiaq

3 місце – Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai – стандарт у своєму класі. Недорогий компактний кросовер багато оснащений і доволі просторий. Гібрид e-Power приємно здивує витратою пального в 4,5 л на 100 км.

Плюси:

багате оснащення;

комфортабельна їзда;

економічна гібридна версія.

Мінуси:

невеликий багажник.

2 місце – BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Новий BMW iX3 – один із кращих преміальних електрокросоверів. У нього високотехнологічний інтер’єр і місткий 520-літровий багажник. Запас ходу сягає 800 км, та й керованість непогана.

Плюси:

сучасний салон;

великий запас ходу;

гарна керованість.

Мінуси:

невелика палітра версій.

1 місце – Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Компактний електрокросовер Skoda Elroq свого часу став авто року у Великій Британії. Він недорогий, практичний та доволі місткий для своїх розмірів. Об’єм багажника становить 470 л. Топова версія стартує до сотні за 5,4 с, а запас ходу Skoda Elroq сягає 560 км.

Плюси:

просторий і практичний салон;

невисока ціна.

Мінуси:

неінформативні гальма;

тепловий насос – опція.

Раніше Фокус розповідав про надійні й недорогі авто 2026 року.

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