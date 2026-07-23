Прагматичний вибір: експерти визначили найкращі кросовери 2026 року (фото)
Британські експерти визначили 10 кращих кросоверів на ринку. До рейтингу потрапили як електрокари, так і моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
Кросовери – найпопулярніший клас авто у світі. Їх цінують за практичність, високу посадку та здатність долати нескладне бездоріжжя. Найкращі кросовери 2026 року назвало британське видання Auto Express.
Рейтинг склали на основі даних тест-драйвів, а також опитавши власників, які оцінили комфорт, надійність, практичність та вартість авто. До нього потрапили як масові, так і преміальні моделі різних розмірів. У топ 10 є електричні кросовери та моделі з двигунами внутрішнього згоряння.
10 місце – Citroen C5 Aircross
Новий Citroen C5 Aircross – один із найкомфортніших кросоверів. Він тихий і м’який. Нове покоління моделі стало більшим і просторішим. У лінійці є плагін-гібрид та навіть електричні версії.
Плюси:
- просторі салон і багажник;
- комфортабельна підвіска.
Мінуси:
- нецікава керованість;
- базовий гібрид не надто потужний.
9 місце – Volkswagen T-Roc
Кросовер Volkswagen T-Roc другого покоління став більшим і виразнішим на вигляд. Він просторіший за попередника та якісніший усередині. У лінійці є тяговиті бензинові турбомотори, а невдовзі з’явиться і гібрид. Кросовер має непогано налаштоване шасі.
Плюси:
- якісний інтер’єр;
- непогана керованість.
Мінуси:
- тіснуватий задній ряд;
- зависока ціна.
8 місце – Dacia Bigster
Старший брат Duster зберігає головний його козир – доступність. Сімейний кросовер просторий усередині та має великий 612-літровий багажник. Він непогано укомплектований і доступний в економічній гібридній версії.
Плюси:
- просторий салон;
- невисока ціна;
- економний гібрид.
Мінуси:
- жорсткий пластик у салоні;
- не найкраща шумоізоляція.
7 місце – Audi Q3
Новий Audi Q3 став якіснішим усередині та має практичний салон із горизонтальним регулюванням задніх сидінь, що дозволяє збільшити багажник до 575 л. У нього збалансована ходова, а в лінійці є бензинові, дизельні та плагін-гібридні версії.
Плюси:
- сучасна мультимедіа;
- гарно налаштоване шасі.
Мінуси:
- багато оснащені версії дорогі.
6 місце – Volvo EX60
Новий електрокросовер Volvo стильний, комфортний та високотехнологічний. Його запас ходу сягає 800 км. Авто просторе всередині та має 523-літровий багажник.
Плюси:
- сучасний інтер’єр;
- великий запас ходу.
Мінуси:
- зависока ціна.
5 місце – Renault 4
Відроджений Renault 4 став електрокаром. Компактний кросовер недорогий, а його запас ходу сягає майже 400 км. Хоча салон не надто просторий, та 420-літровий багажник доволі місткий.
Плюси:
- невисока ціна;
- багате оснащення.
Мінуси:
- тіснуватий задній ряд.
4 місце – Skoda Kodiaq
Сімейний кросовер Skoda Kodiaq – втілення практичності. У нього просторий і продуманий салон, доступний третій ряд, а об’єм багажника в п’ятимісній конфігурації сягає 910 л. Оптимальний вибір – економічний 2,0-літровий турбодизель, хоча в лінійці є й плагін-гібрид.
Плюси:
- практичний салон;
- великий багажник;
- розумна ціна.
Мінуси:
- жорсткувата їзда з великими колесами.
3 місце – Nissan Qashqai
Nissan Qashqai – стандарт у своєму класі. Недорогий компактний кросовер багато оснащений і доволі просторий. Гібрид e-Power приємно здивує витратою пального в 4,5 л на 100 км.
Плюси:
- багате оснащення;
- комфортабельна їзда;
- економічна гібридна версія.
Мінуси:
- невеликий багажник.
2 місце – BMW iX3
Новий BMW iX3 – один із кращих преміальних електрокросоверів. У нього високотехнологічний інтер’єр і місткий 520-літровий багажник. Запас ходу сягає 800 км, та й керованість непогана.
Плюси:
- сучасний салон;
- великий запас ходу;
- гарна керованість.
Мінуси:
- невелика палітра версій.
1 місце – Skoda Elroq
Компактний електрокросовер Skoda Elroq свого часу став авто року у Великій Британії. Він недорогий, практичний та доволі місткий для своїх розмірів. Об’єм багажника становить 470 л. Топова версія стартує до сотні за 5,4 с, а запас ходу Skoda Elroq сягає 560 км.
Плюси:
- просторий і практичний салон;
- невисока ціна.
Мінуси:
- неінформативні гальма;
- тепловий насос – опція.
Раніше Фокус розповідав про надійні й недорогі авто 2026 року.
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