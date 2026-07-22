Третя глава: тест-драйв нового кросовера Audi Q3

Новий Audi Q3 третього покоління виходить на український ринок. Фокус випробував компактний преміальний кросовер і визначив його плюси та мінуси.

Автомобільний преміумклас — це необов'язково захмарно дорого. У цьому сегменті є моделі за розумною ціною і до них можна віднести й кросовер Audi Q3. Преміальна модель виявилася доволі масовою, адже з 2011 року продано вже понад 2 мільйони цих кросоверів. Зовсім недавно в Україні з'явилася третя генерація Audi Q3 і Фокус познайомився із новинкою.

Передня частина Audi Q3 стала агресивнішою Фото: Тарас Брязгунов

Як змінився дизайн Audi Q3

Новий Audi Q3 став виразнішим на вигляд і нагадує старшого брата Q5. Кросовер зберіг знайомий силует із високим капотом і товстими задніми стійками, але лінії кузова стали більш плавними і вигнутими.

Передня частина Audi Q3 тепер агресивніша: решітка радіатора стала ще більшою і поєднується з дворівневими фарами, які можуть бути матричними. Задні крила розширені, а на даху встановлено чималий спойлер. Ліхтарі мають OLED-оптику, а також доповнені діодною смугою на всю ширину кузова. Підсвічується і логотип Audi.

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Кросовер дещо збільшився в розмірах Фото: Тарас Брязгунов

Варіант S Line традиційно яскравіший на вигляд, адже отримав інакшу решітку радіатора, особливі бампери та 19-дюймові диски. До того ж, кросовер можна обрати у матовому забарвленні. Також варто зазначити, що в лінійці залишається й купе-кросовер Audi Q3 Sportback.

Як і раніше, Audi Q3 є преміальним побратимом VW Tiguan, адже використовує ту ж платформу MQB Evo. Кросовер дещо підріс у розмірах.

Ліхтарі доповнили діодною смугою на всю ширину кузова Фото: Тарас Брязгунов

Габарити Audi Q3 2026:

довжина – 4531 мм;

ширина – 1859 мм;

висота – 1601 мм;

колісна база – 2681 мм.

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Що нового у салоні?

Інтер’єр Audi Q3 зазнав кардинальних змін. Кросовер має приплюснуте кермо, селектор КПП переїхав на кермову колонку. Його розмістили на спеціальній панелі, з іншого боку якої — тісно згруповані перемикачі фар та склоочисників. Таке нетипове компонування потребує певного часу для звикання.

Компонування салону Audi Q3 зазнало змін Фото: Тарас Брязгунов

На передній панелі тепер поряд розташовані два вигнутих дисплеї. Цифровий щиток приладів легко сконфігурувати під себе і за потреби на екран можна вивести, наприклад, карту навігації.

Тачскрін зріс до 12,8 дюймів у діагоналі. Нова мультимедійна система працює швидко і має зрозуміле меню, проте тепер вона відповідає і за регулювання клімату. Фізичних перемикачів у салоні залишилося дуже мало.

Внутрішнє оздоблення також покращили. У конкретно цьому авто поєднуються мікрофібра та дерев'яний шпон. Усередині чимало чорних лакованих поверхонь, кермо обшите перфорованою шкірою, а педалі прикрашені металевими накладками.

Цифровий щиток приладів можна сконфігурувати під себе Фото: Тарас Брязгунов За потреби на екран виводиться карта навігації Фото: Тарас Брязгунов

Відмова від традиційного важеля КПП вивільнила більше місця на центральній консолі для підсклянників, ніші із зарядкою для смартфонів та підлокітника із глибоким боксом. Взагалі, у салоні Audi Q3 вистачає відділень для дрібних речей – це і доволі місткий бардачок, і відсік ліворуч від керма, і кишені в дверях та з боків заднього сидіння.

Наскільки місткий новий Audi Q3

Сідаємо на водійське місце. Діапазон регулювань сидіння та кермової колонки широкий, тому люди різного зросту зможуть швидко підібрати зручне положення за кермом.

Передні сидіння у варіанті S Line мають непогану бічну підтримку Фото: Тарас Брязгунов Задні крісла мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки Фото: Тарас Брязгунов

Кросовер Audi Q3 S Line отримав дуже непогані спортивні крісла з покращеною боковою підтримкою. Вони зручні та пружні. До оглядовості питань немає і габарити авто добре відчуваються.

На другому ряду місця для ніг та над головою цілком достатньо. До того ж, сидіння мають горизонтальне регулювання та змінний кут нахилу спинки. Хіба центральний пасажир трохи обмежений через високий центральний тунель та специфічний профіль подушки крісла. Звісно ж, тут є і підлокітник із підсклянниками, і USB-порти, і дефлектори обдуву.

Об'єм багажника Audi Q3 2026 складає 488-575 л Фото: Тарас Брязгунов Підлога у відсіку виконана дворівневою Фото: Тарас Брязгунов Зі складеними задніми сидіннями утворюється 1386-літровий відсік Фото: Тарас Брязгунов Під підлогою ховаються сабвуфер і запаска-докатка Фото: Тарас Брязгунов

Залежно від положення задніх сидінь об’єм багажника Audi Q3 2026 становить 488-575 л. Якщо їх скласти, то утворюється 1386-літровий відсік. Підлога тут дворівнева, а під нею – запаска-докатка і сабвуфер. Електропривід дверей багажника – частина базового оснащення.

Комплектація Audi Q3

Усі Audi Q3 в Україні отримали безключовий доступ, двозонний клімат-контроль, камеру, парктронік, круїз-контроль, навігацію та акустику з 10 динаміками. Обов’язковими є системи автоматичного гальмування, утримання в смузі руху та контролю втоми водія.

Audi Q3 має нетипові підкермові важелі Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кросовера доволі місткий Фото: Тарас Брязгунов Підлокітник ховає глибовий бокс Фото: Тарас Брязгунов Ліворуч від керма є невеликий відсік Фото: Тарас Брязгунов У задніх пасажирів є USB-порти та дефлектори обдуву, доступна й окрема зона клімату Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов З боків задніх сидінь передбачені невеликі ніші Фото: Тарас Брязгунов

Звісно ж, для кросовера можна обрати і тризонний клімат-контроль, і камери кругового огляду, і електропривід та підігрів сидінь, проте опції можуть суттєво збільшити вартість Audi Q3.

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Жвавий і тяговитий — двигун Audi Q3

Новий Audi Q3 дебютує на українському ринку в двох бензинових модифікаціях, дизель поки не пропонують. Передньопривідний варіант має 1,5-літровий 150-сильний турбомотор на 150 к. с. із "м’якою" гібридною установкою, а повнопривідна версія має 2,0-літрову 204-сильну турбочетвірку.

2,0-літровий турбомотор еластичний і тяговитий Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокусу потрапив дволітровий кросовер. Його двигун бадьорий і швидко розкручується (особливо у спортивному режимі dynamic). До того ж, він еластичний і тяговитий у середньому діапазоні обертів, адже пікові 320 Н∙м крутного моменту доступні з 1500 до 4400 об/хв.

Кросовер демонструє непогану динаміку – 7,2 с до 100 км/год і максимальні 229 км/год. На високих обертах турбомотор стає гучнішим, проте його звук приємний.

204-сильний Audi Q3 стартує до сотні за 7,2 с Фото: Тарас Брязгунов

Заявлена витрата пального – 9,2 л на 100 км у змішаному циклі. Під час нашого тесту кросовер Audi Q3 витрачав 11-12 л/100 км при переважно міській їзді і приблизно 13 л на 100 км — у заторах.

7-ступінчастий робот S tronic демонструє дуже швидкі перемикання передач і при цьому, як на мене, працює більш плавно, аніж КПП у спорідненому Volkswagen Tiguan. Повний привід Audi Q3, як і раніше, — не класичний Quattro, а система з муфтою Haldex, хоча до його роботи питань не виникло — у сильний дощ зчеплення з дорогою на висоті.

Як поводиться новий Audi Q3 на дорозі

Кросовер Audi Q3 слухняний і непогано керується. Його кермо точне і стає важчим у режимі dynamic. Компактне авто непогано маневрує і не турбує недостатньою поворотністю.

Audi Q3 непогано керується, але їзда із 19-дюймовими дисками доволі пружна Фото: Тарас Брязгунов

У виконанні S Line з 19-дюймовими колесами їзда доволі пружна і місцями нерівності доріг відчутні, зате з такими налаштуваннями авто мало крениться у віражах. За доплату кросоверу пропонують адаптивні амортизатори, здатні покращити комфорт їзди.

Варто відзначити, що вибоїни поглинаються тихо, адже в днища непогана шумоізоляція. Та й загалом новий Audi Q3 навіть на великих швидкостях доволі тихий усередині.

Ціна Audi Q3

Новий Audi Q3 в Україні коштує від 1 877 734 гривень за 1,5-літровий варіант. Повнопривідна 2,0-літрова версія коштує від 2 180 487 гривень. У преміальному сегменті є і дешевші кросовери С-класу, але загалом ціна Audi Q3 демократична.

Дворівневі фари Audi Q3 можуть бути матричними Фото: Тарас Брязгунов У ліхтарях може використовуватися OLED-оптика Фото: Тарас Брязгунов Варіант S Line оснащений 19-дюймовими дисками Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокусу

Кросовер Audi Q3 третього покоління став сучаснішим, проте зберігає свої традиційні якості. Він практичний, має тяговитий турбомотор та непогано керується. За мірками свого класу модель справді недорога, проте хотілося б усе ж дещо багатшу комплектацію та доступніші опції.

Плюси Audi Q3:

практичний і якісний салон;

тяговитий турбомотор;

непогана керованість.

Мінуси Audi Q3:

недешеві опції;

відсутність дизеля (поки що).

Технічні характеристики Audi Q3 2026

Тип двигуна бензиновий з турбонаддувом Кількість і розташування циліндрів R4 Об'єм двигуна 1984 Потужність двигуна, к. с./об/хв 204/4500-6000 Обертальний момент, Нм/об/хв 320/1500-4400 Коробка передач 7-ст. роботизована, з двома зчепленнями Привід повний Споживання пального, л/100 км 9,2 Макс. швидкість, км/год 229 Розгін 0–100 км/год, с 7,2 Об'єм паливного баку, л 60

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