Третья глава: тест-драйв нового кроссовера Audi Q3

Новый Audi Q3 третьего поколения выходит на украинский рынок. Фокус протестировал компактный премиальный кроссовер и определил его плюсы и минусы.

Автомобили премиум-класса — это не обязательно заоблачно дорого. В этом сегменте есть модели по разумной цене, и к ним можно отнести и кроссовер Audi Q3. Премиальная модель оказалась довольно массовой, ведь с 2011 года было продано уже более 2 миллионов этих кроссоверов. Совсем недавно в Украине появилось третье поколение Audi Q3, и Фокус познакомился с новинкой.

Передняя часть Audi Q3 стала более агрессивной Фото: Тарас Брязгунов

Как изменился дизайн Audi Q3

Новый Audi Q3 стал выразительнее на вид и напоминает своего старшего брата Q5. Кроссовер сохранил привычный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, но линии кузова стали более плавными и изогнутыми.

Передняя часть Audi Q3 теперь выглядит агрессивнее: решетка радиатора стала еще больше и сочетается с двухуровневыми фарами, которые могут быть матричными. Задние крылья расширены, а на крыше установлен внушительный спойлер. Задние фонари оснащены OLED-оптикой, а также дополнены светодиодной полосой по всей ширине кузова. Подсвечивается и логотип Audi.

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Кроссовер немного увеличился в размерах Фото: Тарас Брязгунов

Версия S Line традиционно выглядит ярче, ведь она получила иную решетку радиатора, особые бамперы и 19-дюймовые диски. К тому же кроссовер можно выбрать в матовой расцветке. Также стоит отметить, что в линейке остается и купе-кроссовер Audi Q3 Sportback.

Как и раньше, Audi Q3 является премиальным аналогом VW Tiguan, ведь в нем используется та же платформа MQB Evo. Кроссовер немного увеличился в размерах.

Фары дополнили светодиодной полосой по всей ширине кузова Фото: Тарас Брязгунов

Габариты Audi Q3 2026:

длина — 4531 мм;

ширина – 1859 мм;

высота – 1601 мм;

колесная база – 2681 мм.

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Что нового в салоне?

Интерьер Audi Q3 претерпел кардинальные изменения. Кроссовер получил приплюснутый руль, а селектор коробки передач переместился на рулевую колонку. Его разместили на специальной панели, с другой стороны которой — плотно сгруппированные переключатели фар и стеклоочистителей. Такая нетипичная компоновка требует некоторого времени для привыкания.

Компоновка салона Audi Q3 претерпела изменения Фото: Тарас Брязгунов

На передней панели теперь рядом расположены два изогнутых дисплея. Цифровую приборную панель легко настроить под себя, и при необходимости на экран можно вывести, например, карту навигации.

Диагональ тачскрина увеличилась до 12,8 дюймов. Новая мультимедийная система работает быстро и имеет понятное меню, однако теперь она также отвечает за регулировку климат-контроля. Физических переключателей в салоне осталось очень мало.

Внутренняя отделка также была улучшена. В конкретно этом авто сочетаются микрофибра и деревянный шпон. В салоне хватает черных лакированных поверхностей, руль обтянут перфорированной кожей, а педали украшены металлическими накладками.

Цифровую панель приборов можно настроить под свои нужды Фото: Тарас Брязгунов При необходимости на экране отображается навигационная карта Фото: Тарас Брязгунов

Отказ от традиционного рычага коробки передач освободил больше места на центральной консоли для подстаканников, ниши с зарядкой для смартфонов и подлокотника с глубоким боксом. В целом, в салоне Audi Q3 достаточно отсеков для мелких вещей — это и довольно вместительный бардачок, и отсек слева от руля, и карманы в дверях и по бокам заднего сиденья.

Насколько вместительный новый Audi Q3

Садимся на водительское место. Диапазон регулировок сиденья и рулевой колонки достаточно широк, поэтому люди разного роста смогут быстро подобрать удобное положение за рулем.

Передние сиденья в комплектации S Line обладают неплохой боковой поддержкой Фото: Тарас Брязгунов Задние сиденья имеют горизонтальную регулировку и изменяемый угол наклона спинки Фото: Тарас Брязгунов

Кроссовер Audi Q3 S Line получил весьма неплохие спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой. Они удобные и упругие. С обзорностью проблем нет, и габариты автомобиля хорошо ощущаются.

На втором ряду места для ног и над головой вполне достаточно. К тому же сиденья имеют горизонтальную регулировку и регулируемый угол наклона спинки. Разве что центральный пассажир немного стеснен из-за высокого центрального туннеля и специфического профиля подушки сиденья. Конечно же, здесь есть и подлокотник с подстаканниками, и USB-порты, и дефлекторы обдува.

Объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488–575 л Фото: Тарас Брязгунов Пол в отсеке выполнен двухуровневым Фото: Тарас Брязгунов При сложенных задних сиденьях образуется отсек объемом 1386 литров Фото: Тарас Брязгунов Под полом спрятаны сабвуфер и запасное колесо-докатка Фото: Тарас Брязгунов

В зависимости от положения задних сидений объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488–575 л. Если их сложить, то образуется отсек объемом 1386 л. Пол здесь двухуровневый, а под ним — запасное колесо-докатка и сабвуфер. Электропривод двери багажника входит в базовую комплектацию.

Комплектация Audi Q3

Все автомобили Audi Q3 в Украине оснащены системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерой, парктроником, круиз-контролем, навигацией и аудиосистемой с 10 динамиками. Обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля усталости водителя.

Audi Q3 оснащен нестандартными подрулевыми рычагами Фото: Тарас Брязгунов Бардачок кроссовера довольно вместительный Фото: Тарас Брязгунов Подлокотник скрывает глубокий ящик Фото: Тарас Брязгунов Слева от руля находится небольшой отсек Фото: Тарас Брязгунов Для задних пассажиров предусмотрены USB-порты и дефлекторы обдува, а также отдельная зона климат-контроля Фото: Тарас Брязгунов Фото: Тарас Брязгунов По бокам задних сидений предусмотрены небольшие ниши Фото: Тарас Брязгунов

Конечно же, для кроссовера можно выбрать и трехзонный климат-контроль, и камеры кругового обзора, и электропривод и подогрев сидений, однако эти опции могут существенно увеличить стоимость Audi Q3.

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Динамичный и мощный — двигатель Audi Q3

Новый Audi Q3 дебютирует на украинском рынке в двух бензиновых модификациях, дизельную версию пока не предлагают. Переднеприводная версия оснащена 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем на 150 к. с "мягкой" гибридной установкой, а полноприводная версия имеет 2,0-литровую 204-сильнцю турбочетверку.

2,0-литровый турбодвигатель отличается плавной работой и высокой тягой Фото: Тарас Брязгунов

На тест Фокуса попал двухлитровый кроссовер. Его двигатель бодр и быстро набирает обороты (особенно в спортивном режиме dynamic). К тому же он эластичен и тяговит в среднем диапазоне оборотов, ведь пиковые 320 Н∙м крутящего момента доступны в диапазоне от 1500 до 4400 об/мин.

Кроссовер демонстрирует неплохую динамику — 7,2 с до 100 км/ч и максимальную скорость 229 км/ч. На высоких оборотах турбодвигатель становится громче, однако его звук приятен.

204-сильный Audi Q3 разгоняется до сотни за 7,2 с Фото: Тарас Брязгунов

Заявленный расход топлива — 9,2 л на 100 км в смешанном цикле. Во время нашего теста кроссовер Audi Q3 расходовал 11–12 л/100 км при преимущественно городской езде и примерно 13 л на 100 км — в пробках.

7-ступенчатый робот S tronic демонстрирует очень быстрое переключение передач и при этом, на мой взгляд, работает более плавно, чем КПП в родственном Volkswagen Tiguan. Полный привод Audi Q3, как и раньше, — не классический Quattro, а система с муфтой Haldex, хотя к его работе вопросов не возникло — в сильный дождь сцепление с дорогой на высоте.

Как ведет себя новый Audi Q3 на дороге

Кроссовер Audi Q3 послушен и неплохо управляется. Его рулевое управление точное и становится более тяжелым в режиме dynamic. Компактный автомобиль неплохо маневрирует и не беспокоит недостаточной поворачиваемостью.

Audi Q3 неплохо управляется, но езда на 19-дюймовых дисках довольно жесткая Фото: Тарас Брязгунов

В версии S Line с 19-дюймовыми колесами езда довольно жесткая, и местами неровности дороги ощутимы, зато с такими настройками автомобиль мало кренится в виражах. За дополнительную плату для кроссовера предлагаются адаптивные амортизаторы, способные повысить комфорт езды.

Стоит отметить, что неровности дороги поглощаются тихо, ведь у днища неплохая шумоизоляция. Да и в целом новый Audi Q3 даже на высоких скоростях довольно тихий внутри.

Цена Audi Q3

Новый Audi Q3 в Украине стоит от 1 877 734 гривен за 1,5-литровую версию. Полноприводная 2,0-литровая версия стоит от 2 180 487 гривен. В премиальном сегменте есть и более дешевые кроссоверы С-класса, но в целом цена Audi Q3 демократична.

Двухуровневые фары Audi Q3 могут быть матричными Фото: Тарас Брязгунов В фарах может использоваться OLED-оптика Фото: Тарас Брязгунов Версия S Line оснащена 19-дюймовыми дисками Фото: Тарас Брязгунов

Вердикт Фокуса

Кроссовер Audi Q3 третьего поколения стал более современным, однако сохранил свои традиционные качества. Он практичен, оснащен мощным турбодвигателем и неплохо управляется. По меркам своего класса модель действительно недорогая, однако хотелось бы все же чуть комплектацию побогаче и более доступные опции.

Преимущества Audi Q3:

практичный и качественный салон;

тяговитый турбомотор;

неплохая управляемость.

Недостатки Audi Q3:

недешевые опции;

отсутствие дизеля (пока что).

Технические характеристики Audi Q3 2026

Тип двигателя бензиновый с турбонаддувом Количество и расположение цилиндров R4 Объем двигателя 1984 Мощность двигателя, л. с./об/мин. 204/4500-6000 Крутящий момент, Нм/об/мин. 320/1500-4400 Коробка передач 7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями Привод полный Расход топлива, л/100 км 9,2 Макс. скорость, км/ч 229 Разгон 0–100 км/ч, с 7,2 Объем топливного бака, л 60

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