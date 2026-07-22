Третья глава: тест-драйв нового кроссовера Audi Q3
Новый Audi Q3 третьего поколения выходит на украинский рынок. Фокус протестировал компактный премиальный кроссовер и определил его плюсы и минусы.
Автомобили премиум-класса — это не обязательно заоблачно дорого. В этом сегменте есть модели по разумной цене, и к ним можно отнести и кроссовер Audi Q3. Премиальная модель оказалась довольно массовой, ведь с 2011 года было продано уже более 2 миллионов этих кроссоверов. Совсем недавно в Украине появилось третье поколение Audi Q3, и Фокус познакомился с новинкой.
Как изменился дизайн Audi Q3
Новый Audi Q3 стал выразительнее на вид и напоминает своего старшего брата Q5. Кроссовер сохранил привычный силуэт с высоким капотом и толстыми задними стойками, но линии кузова стали более плавными и изогнутыми.
Передняя часть Audi Q3 теперь выглядит агрессивнее: решетка радиатора стала еще больше и сочетается с двухуровневыми фарами, которые могут быть матричными. Задние крылья расширены, а на крыше установлен внушительный спойлер. Задние фонари оснащены OLED-оптикой, а также дополнены светодиодной полосой по всей ширине кузова. Подсвечивается и логотип Audi.
Версия S Line традиционно выглядит ярче, ведь она получила иную решетку радиатора, особые бамперы и 19-дюймовые диски. К тому же кроссовер можно выбрать в матовой расцветке. Также стоит отметить, что в линейке остается и купе-кроссовер Audi Q3 Sportback.
Как и раньше, Audi Q3 является премиальным аналогом VW Tiguan, ведь в нем используется та же платформа MQB Evo. Кроссовер немного увеличился в размерах.
Габариты Audi Q3 2026:
- длина — 4531 мм;
- ширина – 1859 мм;
- высота – 1601 мм;
- колесная база – 2681 мм.
Что нового в салоне?
Интерьер Audi Q3 претерпел кардинальные изменения. Кроссовер получил приплюснутый руль, а селектор коробки передач переместился на рулевую колонку. Его разместили на специальной панели, с другой стороны которой — плотно сгруппированные переключатели фар и стеклоочистителей. Такая нетипичная компоновка требует некоторого времени для привыкания.
На передней панели теперь рядом расположены два изогнутых дисплея. Цифровую приборную панель легко настроить под себя, и при необходимости на экран можно вывести, например, карту навигации.
Диагональ тачскрина увеличилась до 12,8 дюймов. Новая мультимедийная система работает быстро и имеет понятное меню, однако теперь она также отвечает за регулировку климат-контроля. Физических переключателей в салоне осталось очень мало.
Внутренняя отделка также была улучшена. В конкретно этом авто сочетаются микрофибра и деревянный шпон. В салоне хватает черных лакированных поверхностей, руль обтянут перфорированной кожей, а педали украшены металлическими накладками.
Отказ от традиционного рычага коробки передач освободил больше места на центральной консоли для подстаканников, ниши с зарядкой для смартфонов и подлокотника с глубоким боксом. В целом, в салоне Audi Q3 достаточно отсеков для мелких вещей — это и довольно вместительный бардачок, и отсек слева от руля, и карманы в дверях и по бокам заднего сиденья.
Насколько вместительный новый Audi Q3
Садимся на водительское место. Диапазон регулировок сиденья и рулевой колонки достаточно широк, поэтому люди разного роста смогут быстро подобрать удобное положение за рулем.
Кроссовер Audi Q3 S Line получил весьма неплохие спортивные кресла с улучшенной боковой поддержкой. Они удобные и упругие. С обзорностью проблем нет, и габариты автомобиля хорошо ощущаются.
На втором ряду места для ног и над головой вполне достаточно. К тому же сиденья имеют горизонтальную регулировку и регулируемый угол наклона спинки. Разве что центральный пассажир немного стеснен из-за высокого центрального туннеля и специфического профиля подушки сиденья. Конечно же, здесь есть и подлокотник с подстаканниками, и USB-порты, и дефлекторы обдува.
В зависимости от положения задних сидений объем багажника Audi Q3 2026 составляет 488–575 л. Если их сложить, то образуется отсек объемом 1386 л. Пол здесь двухуровневый, а под ним — запасное колесо-докатка и сабвуфер. Электропривод двери багажника входит в базовую комплектацию.
Комплектация Audi Q3
Все автомобили Audi Q3 в Украине оснащены системой бесключевого доступа, двухзонным климат-контролем, камерой, парктроником, круиз-контролем, навигацией и аудиосистемой с 10 динамиками. Обязательными являются системы автоматического торможения, удержания в полосе движения и контроля усталости водителя.
Конечно же, для кроссовера можно выбрать и трехзонный климат-контроль, и камеры кругового обзора, и электропривод и подогрев сидений, однако эти опции могут существенно увеличить стоимость Audi Q3.Важно
Динамичный и мощный — двигатель Audi Q3
Новый Audi Q3 дебютирует на украинском рынке в двух бензиновых модификациях, дизельную версию пока не предлагают. Переднеприводная версия оснащена 1,5-литровым 150-сильным турбодвигателем на 150 к. с "мягкой" гибридной установкой, а полноприводная версия имеет 2,0-литровую 204-сильнцю турбочетверку.
На тест Фокуса попал двухлитровый кроссовер. Его двигатель бодр и быстро набирает обороты (особенно в спортивном режиме dynamic). К тому же он эластичен и тяговит в среднем диапазоне оборотов, ведь пиковые 320 Н∙м крутящего момента доступны в диапазоне от 1500 до 4400 об/мин.
Кроссовер демонстрирует неплохую динамику — 7,2 с до 100 км/ч и максимальную скорость 229 км/ч. На высоких оборотах турбодвигатель становится громче, однако его звук приятен.
Заявленный расход топлива — 9,2 л на 100 км в смешанном цикле. Во время нашего теста кроссовер Audi Q3 расходовал 11–12 л/100 км при преимущественно городской езде и примерно 13 л на 100 км — в пробках.
7-ступенчатый робот S tronic демонстрирует очень быстрое переключение передач и при этом, на мой взгляд, работает более плавно, чем КПП в родственном Volkswagen Tiguan. Полный привод Audi Q3, как и раньше, — не классический Quattro, а система с муфтой Haldex, хотя к его работе вопросов не возникло — в сильный дождь сцепление с дорогой на высоте.
Как ведет себя новый Audi Q3 на дороге
Кроссовер Audi Q3 послушен и неплохо управляется. Его рулевое управление точное и становится более тяжелым в режиме dynamic. Компактный автомобиль неплохо маневрирует и не беспокоит недостаточной поворачиваемостью.
В версии S Line с 19-дюймовыми колесами езда довольно жесткая, и местами неровности дороги ощутимы, зато с такими настройками автомобиль мало кренится в виражах. За дополнительную плату для кроссовера предлагаются адаптивные амортизаторы, способные повысить комфорт езды.
Стоит отметить, что неровности дороги поглощаются тихо, ведь у днища неплохая шумоизоляция. Да и в целом новый Audi Q3 даже на высоких скоростях довольно тихий внутри.
Цена Audi Q3
Новый Audi Q3 в Украине стоит от 1 877 734 гривен за 1,5-литровую версию. Полноприводная 2,0-литровая версия стоит от 2 180 487 гривен. В премиальном сегменте есть и более дешевые кроссоверы С-класса, но в целом цена Audi Q3 демократична.
Вердикт Фокуса
Кроссовер Audi Q3 третьего поколения стал более современным, однако сохранил свои традиционные качества. Он практичен, оснащен мощным турбодвигателем и неплохо управляется. По меркам своего класса модель действительно недорогая, однако хотелось бы все же чуть комплектацию побогаче и более доступные опции.
Преимущества Audi Q3:
- практичный и качественный салон;
- тяговитый турбомотор;
- неплохая управляемость.
Недостатки Audi Q3:
- недешевые опции;
- отсутствие дизеля (пока что).
Технические характеристики Audi Q3 2026
|Тип двигателя
|бензиновый с турбонаддувом
|Количество и расположение цилиндров
|R4
|Объем двигателя
|1984
|Мощность двигателя, л. с./об/мин.
|204/4500-6000
|Крутящий момент, Нм/об/мин.
|320/1500-4400
|Коробка передач
|7-ст. роботизованная, с двумя сцеплениями
|Привод
|полный
|Расход топлива, л/100 км
|9,2
|Макс. скорость, км/ч
|229
|Разгон 0–100 км/ч, с
|7,2
|Объем топливного бака, л
|60