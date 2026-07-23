Прагматичный выбор: эксперты определили лучшие кроссоверы 2026 года (фото)
Британские эксперты определили 10 лучших кроссоверов на рынке. В рейтинг вошли как электромобили, так и модели с двигателями внутреннего сгорания.
Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в мире. Их ценят за практичность, высокую посадку и способность преодолевать несложное бездорожье. Лучшие кроссоверы 2026 года назвало британское издание Auto Express.
Рейтинг был составлен на основе данных тест-драйвов, а также опроса владельцев, которые оценили комфорт, надежность, практичность и стоимость автомобилей. В него вошли как массовые, так и премиальные модели разных размеров. В топ-10 есть электрокроссоверы и модели с двигателями внутреннего сгорания.
10 место — Citroën C5 Aircross
Новый Citroën C5 Aircross — один из самых комфортных кроссоверов. Он тихий и плавный. Новое поколение модели стало больше и просторнее. В линейке представлены плагин-гибридные и даже электрические версии.
Плюсы:
- просторный салон и багажник;
- комфортабельная подвеска.
Минусы:
- неинтересная управляемость;
- базовый гибрид не слишком мощный.
9 место — Volkswagen T-Roc
Кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения стал больше и выглядят выразительнее. Он просторнее предшественника и отличается более высоким качеством отделки салона. В линейке представлены мощные бензиновые турбодвигатели, а вскоре появится и гибрид. Кроссовер имеет неплохо настроенное шасси.
Плюсы:
- качественный интерьер;
- неплохая управляемость.
Минусы:
- несколько тесноватый задний ряд;
- слишком высокая цена.
8 место — Dacia Bigster
Старший брат Duster сохраняет его главный козырь — доступность. Семейный кроссовер просторен внутри и имеет большой багажник объемом 612 литров. Он неплохо укомплектован и доступен в экономичной гибридной версии.
Плюсы:
- просторный салон;
- невысокая цена;
- экономный гибрид.
Минусы:
- жесткий пластик в салоне;
- не самая лучшая шумоизоляция.
7 место — Audi Q3
Новый Audi Q3 стал более качественным внутри и отличается практичным салоном с горизонтальной регулировкой задних сидений, что позволяет увеличить объём багажника до 575 л. У него сбалансированная ходовая часть, а в линейке представлены бензиновые, дизельные и плагин-гибридные версии.
Плюсы:
- современная мультимедиа;
- хорошо настроенное шасси.
Минусы:
- богато оснащенные версии стоят дорого.
6 место — Volvo EX60
Новый электрокроссовер Volvo — стильный, комфортный и высокотехнологичный. Его запас хода составляет 800 км. Автомобиль просторный внутри и имеет багажник объемом 523 литра.
Плюсы:
- современный интерьер;
- большой запас хода.
Минусы:
- слишком высокая цена.
5 место — Renault 4
Возрожденный Renault 4 превратился в электромобиль. Этот компактный кроссовер недорог, а его запас хода составляет почти 400 км. Хотя салон не слишком просторный, но 420-литровый багажник довольно вместительный.
Плюсы:
- невысокая цена;
- богатое оснащение.
Минусы:
- нтесноватый задний ряд.
4 место — Skoda Kodiaq
Семейный кроссовер Skoda Kodiaq — воплощение практичности. У него просторный и продуманный салон, доступный третий ряд сидений, а объем багажника в пятиместной конфигурации достигает 910 л. Оптимальный выбор — экономичный 2,0-литровый турбодизель, хотя в линейке есть и плагин-гибрид.
Плюсы:
- практичный салон;
- просторный багажник;
- доступная цена.
Минусы:
- довольно жесткая езда на больших колесах.
3 место — Nissan Qashqai
Nissan Qashqai — эталон в своём классе. Этот недорогой компактный кроссовер отличается богатым оснащением и достаточно просторный. Гибрид e-Power приятно удивит расходом топлива в 4,5 л на 100 км.
Плюсы:
- богатое оснащение;
- комфортная езда;
- экономичная гибридная версия.
Минусы:
- небольшой багажник.
2 место — BMW iX3
Новый BMW iX3 — один из лучших премиальных электрокроссоверов. У него высокотехнологичный салон и вместительный багажник объемом 520 литров. Запас хода достигает 800 км, да и управляемость неплохая.
Плюсы:
- современный салон;
- большой запас хода;
- хорошая управляемость.
Минусы:
- небольшой выбор вариантов.
1 место — Skoda Elroq
Компактный электрокроссовер Skoda Elroq в свое время был признан автомобилем года в Великобритании. Он недорогой, практичный и довольно вместительный для своих размеров. Объем багажника составляет 470 л. Топовая версия разгоняется до сотни за 5,4 с, а запас хода Skoda Elroq достигает 560 км.
Плюсы:
- просторный и практичный салон;
- невысокая цена.
Минусы:
- неинформативные тормоза;
- тепловой насос — опция.
Ранее Фокус рассказывал о надёжных и недорогих автомобилях 2026 года.
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