Прагматичный выбор: эксперты определили лучшие кроссоверы 2026 года (фото)

Британские эксперты определили 10 лучших кроссоверов на рынке. В рейтинг вошли как электромобили, так и модели с двигателями внутреннего сгорания.

Кроссоверы — самый популярный класс автомобилей в мире. Их ценят за практичность, высокую посадку и способность преодолевать несложное бездорожье. Лучшие кроссоверы 2026 года назвало британское издание Auto Express.

Рейтинг был составлен на основе данных тест-драйвов, а также опроса владельцев, которые оценили комфорт, надежность, практичность и стоимость автомобилей. В него вошли как массовые, так и премиальные модели разных размеров. В топ-10 есть электрокроссоверы и модели с двигателями внутреннего сгорания.

10 место — Citroën C5 Aircross

Citroën C5 Aircross Фото: Тарас Брязгунов

Новый Citroën C5 Aircross — один из самых комфортных кроссоверов. Он тихий и плавный. Новое поколение модели стало больше и просторнее. В линейке представлены плагин-гибридные и даже электрические версии.

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Плюсы:

просторный салон и багажник;

комфортабельная подвеска.

Минусы:

неинтересная управляемость;

базовый гибрид не слишком мощный.

9 место — Volkswagen T-Roc

Volkswagen T-Roc Фото: Volkswagen

Кроссовер Volkswagen T-Roc второго поколения стал больше и выглядят выразительнее. Он просторнее предшественника и отличается более высоким качеством отделки салона. В линейке представлены мощные бензиновые турбодвигатели, а вскоре появится и гибрид. Кроссовер имеет неплохо настроенное шасси.

Плюсы:

качественный интерьер;

неплохая управляемость.

Минусы:

несколько тесноватый задний ряд;

слишком высокая цена.

8 место — Dacia Bigster

Dacia Bigster Фото: Dacia

Старший брат Duster сохраняет его главный козырь — доступность. Семейный кроссовер просторен внутри и имеет большой багажник объемом 612 литров. Он неплохо укомплектован и доступен в экономичной гибридной версии.

Плюсы:

просторный салон;

невысокая цена;

экономный гибрид.

Минусы:

жесткий пластик в салоне;

не самая лучшая шумоизоляция.

7 место — Audi Q3

Audi Q3 Фото: Audi

Новый Audi Q3 стал более качественным внутри и отличается практичным салоном с горизонтальной регулировкой задних сидений, что позволяет увеличить объём багажника до 575 л. У него сбалансированная ходовая часть, а в линейке представлены бензиновые, дизельные и плагин-гибридные версии.

Плюсы:

современная мультимедиа;

хорошо настроенное шасси.

Минусы:

богато оснащенные версии стоят дорого.

Важно

Третья глава: тест-драйв нового кроссовера Audi Q3

6 место — Volvo EX60

Volvo EX60 Фото: Volvo

Новый электрокроссовер Volvo — стильный, комфортный и высокотехнологичный. Его запас хода составляет 800 км. Автомобиль просторный внутри и имеет багажник объемом 523 литра.

Плюсы:

современный интерьер;

большой запас хода.

Минусы:

слишком высокая цена.

5 место — Renault 4

Renault 4 Фото: Renault

Возрожденный Renault 4 превратился в электромобиль. Этот компактный кроссовер недорог, а его запас хода составляет почти 400 км. Хотя салон не слишком просторный, но 420-литровый багажник довольно вместительный.

Плюсы:

невысокая цена;

богатое оснащение.

Минусы:

нтесноватый задний ряд.

4 место — Skoda Kodiaq

Skoda Kodiaq Фото: Skoda

Семейный кроссовер Skoda Kodiaq — воплощение практичности. У него просторный и продуманный салон, доступный третий ряд сидений, а объем багажника в пятиместной конфигурации достигает 910 л. Оптимальный выбор — экономичный 2,0-литровый турбодизель, хотя в линейке есть и плагин-гибрид.

Плюсы:

практичный салон;

просторный багажник;

доступная цена.

Минусы:

довольно жесткая езда на больших колесах.

Важно

Гимн практичности: тест-драйв нового кроссовера Skoda Kodiaq

3 место — Nissan Qashqai

Nissan Qashqai Фото: Nissan

Nissan Qashqai — эталон в своём классе. Этот недорогой компактный кроссовер отличается богатым оснащением и достаточно просторный. Гибрид e-Power приятно удивит расходом топлива в 4,5 л на 100 км.

Плюсы:

богатое оснащение;

комфортная езда;

экономичная гибридная версия.

Минусы:

небольшой багажник.

2 место — BMW iX3

BMW iX3 Фото: BMW

Новый BMW iX3 — один из лучших премиальных электрокроссоверов. У него высокотехнологичный салон и вместительный багажник объемом 520 литров. Запас хода достигает 800 км, да и управляемость неплохая.

Плюсы:

современный салон;

большой запас хода;

хорошая управляемость.

Минусы:

небольшой выбор вариантов.

1 место — Skoda Elroq

Skoda Elroq Фото: Skoda

Компактный электрокроссовер Skoda Elroq в свое время был признан автомобилем года в Великобритании. Он недорогой, практичный и довольно вместительный для своих размеров. Объем багажника составляет 470 л. Топовая версия разгоняется до сотни за 5,4 с, а запас хода Skoda Elroq достигает 560 км.

Плюсы:

просторный и практичный салон;

невысокая цена.

Минусы:

неинформативные тормоза;

тепловой насос — опция.

Ранее Фокус рассказывал о надёжных и недорогих автомобилях 2026 года.

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