Прослужат долго: 4 лучших авто 2006 года для тех, кто умеет считать деньги
Надежный и долговечный автомобиль — одна из самых важных инвестиций, особенно для людей, которые отдают предпочтение долгосрочному планированию, а также для тех, кто уже задумывается о надежном транспорте на пенсии.
Ресурс GoBankingRates назвал четыре компактных автомобиля с проверенной историей низких затрат на техническое обслуживание и ремонт, покупка которых оправдает каждый вложенный доллар.
Honda Civic
- Цена — от $24 695
Honda Civic известны своей низкой ценой и низкими затратами на техническое обслуживание, которые в среднем составляют $5634 доллара за первые 10 лет эксплуатации.
По словам автомобильного эксперта Роба Диллана, благодаря топливной экономичности, безопасности и качеству сборки Honda Civic неизменно входит в число лучших компактных автомобилей.
"Двигатели Honda могут прослужить 200 000 миль (320 000 км), что делает Civic отличной инвестицией на несколько десятилетий вперед", — подчеркивает он.
С ним согласен Алан Гельфанд, владелец German Car Depot:
"Работа Civic с использованием базовых систем позволяет владельцам поддерживать доступные долгосрочные расходы, поскольку технологии не требуют сложных функций. Эти автомобили продолжают служить надежным средством передвижения для своих владельцев даже в процессе старения".
Toyota Corolla
- Цена — от $22 925
Этот автомобиль высоко ценится за его надежность, отличное соотношение цены и качества и безупречную репутацию.
Затраты на техническое обслуживание в течение первых 10 лет составляют приблизительно $4434, что на $1312 ниже отраслевых стандартов.
"Corolla недорога в обслуживании и экономична, а ее конструкция позволяет долгое время эксплуатировать автомобиль с минимальным количеством ремонтов", — констатирует Диллан.
Toyota Corolla хорошо подходит для пенсионеров, поскольку проста в управлении и очень надежна, способна без проблем "пробежать" от 400 000 км с с минимальным количеством крупных ремонтов.
Mazda3
- Цена — от $24 550
Седан Mazda3 2026 года — доступный и надежный компактный автомобиль.
Затраты на техническое обслуживание составляют около $5928 за первое десятилетие эксплуатации, что делает его одним из самых надежных автомобилей на дороге сегодня.
Mazda3 предлагает удачное сочетание технологий, функций безопасности и комфорта по разумной цене.
Многие системы безопасности входят в стандартную комплектацию, а более дорогие комплектации включают в себя элементы премиум-класса, повышающие удобство повседневного использования.
Hyundai Elantra
- Цена — от $23 870
Hyundai Elantra 2026 года предлагает доступную цену и обходится примерно в $6339 на техническое обслуживание в течение первых 10 лет.
Диллан подчеркивает, что Elantra обеспечивает высокую топливную экономичность и технологичные функции, и владельцам не придется беспокоиться о проблемах с техническим обслуживанием во время длительных поездок или повседневных дел.
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