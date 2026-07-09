Контроль за водителем: в новых авто для Евросоюза появился обязательный девайс

С 7 июля все новые автомобили и пассажирские транспортные средства, выезжающие на дороги Европейского Союза, должны быть оснащены системой видеонаблюдения за водителем.

Согласно Общим правилам безопасности, которые Европейская комиссия официально расширила, к обязательным функциям авто теперь относятся усовершенствованная система экстренного торможения, способная обнаруживать пешеходов и велосипедистов, улучшенная обзорность вперед и усовершенствованные системы предупреждения о невнимательности водителя (Advanced Driver Distraction Warning), призванные помочь сосредоточиться на дороге во время езды, сообщает Road and Track.

В масштабные правила также включены испытания на износ шин и расширенные зоны защиты пешеходов на безопасном стекле.

Контроль за водителем: за и против

Системы Advanced Driver Distraction Warning были обязательными для новых типов транспортных средств — то есть для совершенно новых моделей, впервые допущенных к продаже, — в ЕС с 2024 года.

Відео дня

Обновление от июля 2026 года, в свою очередь, требует, чтобы все вновь регистрируемые транспортные средства соответствовали этому требованию. Работа системы заключается в том, что камера анализирует положение головы, выражение лица и направление взгляда, а если водитель слишком надолго отвлекается от дороги, подает сигнал тревоги.

Как на практике выглядит система контроля за внимательностью водителя

"Европейская комиссия оценивает, что от 10 до 30% аварий в Европе вызваны отвлечением участников дорожного движения", — говорится в правовом акте.

Производители обещают, что камеры не будут распознавать лица, а данные останутся внутри автомобиля.

Несмотря на такие заверения, у этого нововведения уже есть и критики. Те, кто выступают против систем видеонаблюдения, объясняют, что потенциал нарушений конфиденциальности данных высок, несмотря на правила ЕС, требующие, чтобы системы работали в замкнутом цикле.

Контроль за изношенностью шин

Европейские регулирующие органы исторически были гораздо строже в отношении безопасности шин, чем их североамериканские коллеги, поэтому в некоторых частях ЕС требуется использование надлежащих зимних шин, и теперь водители также будут нести ответственность за стандарты износа шин.

Параметры этих новых испытаний на износ шин в ЕС еще не детализированы, хотя есть предположение, что они будут сосредоточены на глубине протектора и тормозном пути. Исследование компании Discount Tire показало, что изношенные шины требуют на 45% большего тормозного пути на мокрой дороге.

Нулевая смертность в ДТП — к 2050 году

До 2050 года в Евросоюзе хотят максимально снизить риски на дорогах и приблизиться к нулевому уровню смертности. И усиление контроль за водителем и состоянием транспортного средства в целом — составляющие этого плана.

"Эти новые обязательные требования помогут ЕС достичь этой цели. Более того, они помогут лучше защитить пешеходов и велосипедистов, решить проблему аварий, вызванных отвлечением внимания водителя, и будут способствовать широкому внедрению передовых систем помощи водителю", — заявили в Еврокомиссии.

Тем временем в США придумали способ ограничить скорость для любителей погонять с ветерком. Водителей, пойманных за неострожное вождение или превышение скоррости, судьи с 1 июля имеют право обязать установить интеллектуальную систему помощи при превышении скорости (Incremental Disaster Assisted Assist, ISA), которая использует данные GPS и информацию об ограничении скорости, чтобы предотвратить дальнейшее ускорение после того, как транспортное средство достигнет установленного ограничения.

Напомним, в Украине предлагают штрафовать за неправильную парковку до 50 тысяч грн.

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