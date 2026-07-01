В Украине возрастут штрафы за превышение скорости: кому придется платить 17 тыс.

В Украине планируют более сурово наказывать водителей, которые превышают скоростной режим, ставя под угрозу безопасность других участников дорожного движения.

Чем больше водитель будет превышать скорость, тем суровее будет ответственность, заявил в эфире телемарафона первый заместитель начальника Департамента патрульной полиции Алексей Билошицкий.

По его словам, сейчас есть два шага превышения скорости, за которые предусмотрены штрафы: свыше 20 км/час и свыше 50 км в час. Однако в дальнейшем количество этих шагов возрастет.

Какие штрафы придется платить за превышение скорости?

свыше 20 км/ч — 680 грн;

свыше 40 км/ч — 2040 грн;

свыше 60 км/ч — 2720 грн;

свыше 80 км/ч — 3400 грн.

При условии оплаты штрафа за превышение скорости свыше 20 км/ч и свыше 40 км/ч в первые 10 дней сохраняется правило 50%.

Но наиболее суровые санкции будут применяться к злостным любителям скорости.

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"В случае превышения скорости на свыше 60 км/ч или свыше 80 км/ч более пяти раз в год, будет установлена повышенная ответственность в размере 17 тысяч гривен за каждый следующий раз. Это исключительно для злостных нарушителей", — подчеркнул Билошицкий.

Сейчас в Украине готовят систему штрафных баллов для водителей за нарушение правил дорожного движения. Если в течение 365 дней водитель наберет 15 баллов, его водительское удостоверение будет приостановлено. Чтобы вернуть водительские права, придется повторно пройти обучение в автошколе и сдать теоретический и практический экзамены.

В парламенте считают, что для части водителей денежные штрафы не являются достаточным сдерживающим фактором. Зато риск лишиться водительских прав может повлиять на их поведение на дороге.

Напомним, в Киеве полиция остановила за превышение скорости сверхмощный Ferrari за $400 000.

Также сообщалось, что киевские патрульные оштрафовали военного за превышение скорости.