Ехали сбивать "шахеды": киевские патрульные оштрафовали военного за превышение скорости

В Киеве патрульные оштрафовали военного на Land Rover, который направлялся для выполнения задания, за превышение скорости на Броварском проспекте.

Инцидент вызвал резонанс в соцсетях, поэтому полиция обнародовала официальное объяснение обстоятельств происшествия.

По данным полиции, 23 августа, на Броварском проспекте, около 16:50, инспекторы остановили автомобиль Land Rover, который двигался по городу со скоростью 79 км/ч. В салоне находились водитель и пассажир в военной форме. Сам водитель не отрицал факта превышения скорости и попросил составить административные материалы как можно быстрее.

Правоохранители отметили, что согласно статье 15 Кодекса Украины об административных правонарушениях, военнослужащие несут ответственность за нарушение правил дорожного движения на общих основаниях. Поэтому на водителя было вынесено постановление по части 1 статьи 122 КУоАП — превышение установленных ограничений скорости.

Во время проверки информации, распространенной в соцсетях, полицейские также уточнили, что на момент составления протокола воздушная тревога была объявлена только в Черниговской и Сумской областях. В столице и Киевской области официального оповещения не было. При этом военные направлялись не на срочное задание, а для выполнения задач в будущем.

Водитель признал свое нарушение и даже выразил желание сразу оплатить штраф в размере 340 грн через терминал.

В полиции призвали журналистов и граждан распространять исключительно проверенную информацию и пользоваться официальными источниками коммуникации.

