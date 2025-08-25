Ехали сбивать дроны: в Киеве огневую группу ТрО оштрафовали за превышение скорости, — соцсети

Местные паблики утверждают, что в Киеве патрульная полиция оштрафовала за превышение скорости мобильную огневую группу 112-й бригады территориальной обороны, которая ехала сбивать шахеды. На момент публикации новости в бригаде и полиции не комментировали эти сообщения.

О том, что патрульный лейтенант якобы оштрафовал мобильную огневую группу во время воздушной тревоги на Броварском проспекте, сообщил 24 августа Telegram-канал "dtp.kiev.ua ВОЙНА". К публикации добавлено фото постановления о штрафе за превышение скорости.

В тексте постановления можно увидеть, что штраф наложен 23 августа на водителя автомобиля Land Rover Discovery Sport за движение по Броварскому проспекту со скоростью 79 км/ч — более чем на 20 км/ч больше разрешенной. По словам админов канала, на этом авто мобильная огневая группа ехала сбивать дроны, которые уже двигались по Черниговской области. В постановлении указано время 16:53. При этом Черниговская областная государственная администрация сообщала об объявлении воздушной тревоги 23 августа в 16:46.

В соцсетях утверждают, что мобильную огневую группу оштрафовали за превышение скорости Фото: скриншот

"Работнику полиции пытались объяснить, что мы едем сбивать шахеды, и у нас есть боевое распоряжение, вся мобильная группа. Были на авто, которое обозначено шевронами бригады", — передает паблик якобы слова бойцов теробороны.

По словам админов, в мобильной огневой группе также рассказали, что правоохранитель сказал им подождать, чтобы он мог правильно оформить постановление.

В Киеве якобы оштрафовали мобильную огневую группу за езду со скоростью 79 км/ч Фото: скриншот

На момент публикации новости ни в 112-й бригаде ТрО, ни в патрульной полиции Киева не комментировали публикацию о штрафе для мобильной огневой группы в соцсетях.

