Во Львове инструктора по вождению оштрафовали за нарушение ПДД (видео)
Инструктор, который учит людей водить автомобиль, получил постановление от патрульной полиции за нарушение одного из важнейших правил во время дорожного движения.
39-летний гражданин попал в поле зрения полицейского на улице Стрыйской. Инструктор заметил, что мужчина в учебном автомобиле не пристегнут ремнем безопасности, сообщает патрульная полиция Львовской области.
Когда страж порядка спросил у инструктора, почему тот не использует ремень безопасности, хотя сам же учит людей вождению и правилам дорожного движения, тот начал объяснять, что ремень стесняет движения, мешает контролировать процесс и в случае чего исправить ошибки ученика.
Он также заявил, что три года назад инструкторам можно было не пристегиваться.
На инспектора такие оправдания не подействовали. Патрульный вынес на него постановление по ч. 5 ст. 121 (Нарушение правил пользования ремнями безопасности) КУоАП, что предусматривает штраф в 510 грн, и провел с ним профилактическую беседу.
Ранее Фокус писал, что инструктор-новичок пытался припарковать свой Hyundai Tucson, но внезапно врезался в здание автошколы. Мужчину уволили вскоре после инцидента.
Мы также рассказывали, что электромобили Tesla начали запрещать в автошколах.