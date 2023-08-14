Проработал два дня: инструктор по вождению врезался в здание автошколы (видео)

Инструктор-новичок пытался припарковать свой Hyundai Tucson, но внезапно врезался в здание автошколы. Мужчину уволили вскоре после инцидента.

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В американском городе Лейквуд инструктор по вождению врезался в здание автошколы. Он проработал на этой должности всего два дня. Об этом рассказали на сайте The Drive.

Это была первая работа мужчины как инструктора по вождению. Уже на второй день произошло это курьезное ДТП, после чего его уволили.

Бывший инструктор по вождению подъезжал к автошколе на своем Hyundai Tucson. На записи с камеры видеонаблюдения видно, как водитель сперва медленно подъезжает к парковочному месту, а затем ускоряется и врезается в здание.

Полицейские поделились, что в результате ДТП один человек получил легкие ранения. Еще двум людям удалось отпрыгнуть в сторону прямо перед столкновением.

Иронично, что на входе в автошколу изображен слоган "Учись водить". Возможно, это не лучшая реклама, учитывая кроссовер, который врезался в здание.

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Владелец Community Driving School Стив Рохман подтвердил, что мужчина больше не работает в автошколе. Неизвестно, какое наказание он понесет за это нелепое ДТП.

Ранее Фокус писал, что в США электромобиль Tesla Model Y оказался в бассейне после ДТП.