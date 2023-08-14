Пропрацював два дні: інструктор з водіння врізався в будівлю автошколи (відео)

Інструктор-початківець намагався припаркувати свій Hyundai Tucson, але раптово врізався в будівлю автошколи. Чоловіка звільнили незабаром після інциденту.

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В американському місті Лейквуд інструктор з водіння врізався в будівлю автошколи. Він пропрацював на цій посаді лише два дні. Про це розповіли на сайті The Drive.

Це була перша робота чоловіка як інструктора з водіння. Уже на другий день сталася ця курйозна ДТП, після чого його звільнили.

Колишній інструктор з водіння під'їжджав до автошколи на своєму Hyundai Tucson. На записі з камери відеоспостереження видно, як водій спершу повільно під'їжджає до паркувального місця, а потім прискорюється й врізається в будівлю.

Поліцейські поділилися, що внаслідок ДТП одна особа отримала легкі поранення. Ще двом людям вдалося відстрибнути вбік просто перед зіткненням.

Іронічно, що на вході до автошколи зображено слоган "Вчися водити". Можливо, це не найкраща реклама з огляду на кросовер, який врізався в будівлю.

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Власник Community Driving School Стів Рохман підтвердив, що чоловік більше не працює в автошколі. Невідомо, яке покарання він понесе за цю безглузду ДТП.

Раніше Фокус писав, що в США електромобіль Tesla Model Y опинився в басейні після ДТП.